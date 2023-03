El precioso traje de carbajalina de Zamora triunfa en Tiktok: "Uno de los más increíbles de España"

Marta Camin es una creadora de contenido y estilista que acumula más de 650.000 seguidores en TikTok. En su cuenta comenta todo tipo de asuntos de moda, como estilos, tendencias o productos para su fiel legión de seguidores.

Pues bien, en una de sus últimas publicaciones, la estilista ha querido hacer un repaso por los trajes típicos regionales de España y elegir los que, a su criterio, son los más bonitos del país. La influencer ha comenzado destacando los trajes de fallera o flamenca, pero ha defendido que los trajes "más increíbles" de España son los de carbajalina en Zamora y de lagarterana en Toledo.

Precisamente sobre el traje de carbajalina, Marta Camin, ha destacado la grandísima dificultad de su creación. La estilista ha mostrado a sus muchos seguidores los increíbles bordados que presentan estos trajes y ha detallado que se trata de vestidos hechos completamente a mano. "Yo esto no lo había visto en mi vida", se sorprende la creadora de contenido, quien, además, confiesa que su abuela es zamorana y, pese a eso, desconocía la existencia de estos trajes.

Marta Camin está tan sorprendida con la elaboración de las artesanas de Carbajales de Alba que, según explica, "la primera vez que los vi pensaba que me estaban vacilando y no eran de España, porque por el colorido y la forma que está hecho no lo parece". Un análisis que lleva más de 178.000 reproducciones en la famosa red social de vídeos cortos.

