Los trabajadores de Primark se concentran en Río Shopping: “Es el momento de una subida salarial”

CCOO ha informado de que este miércoles, 1 de marzo, de 12.00 a 13.00 horas se va a concentrar frente al centro de Primark en Río Shopping de Valladolid ante el “inmovilismo y falta de voluntad negociadora de la empresa”.

Se trata de la primera fase de movilizaciones que, además de en el centro de Valladolid, se van a llevar a cabo en otros nueve centros de trabajo Primark en España en Madrid, Valencia, Barcelona, A Coruña, Alicante, Tenerife, Bilbao, Oviedo y Sevilla.

El objetivo de las concentraciones pasa por conseguir que la empresa “acepta las propuestas que CCOO defiende desde la primera reunión del convenio” de hace semanas. El sindicato ha solicitado un “incremento salariaL al nivel del IPC” (6% adicional en 2023, 6% en 2024) y si la empresa quiere que el convenio sea de tres años “tendrá que aceptar otro 6% para 2025”, aseguran desde el sindicato. También piden que los domingos y festivos “se aumenten los 30 euros propuestos por la empresa y se reduzca todavía más el límite a trabajar”.

CCOO pide que los descansos cualificados sean “los 12 sábados, más domingos” que se “elimine el turno 1 de vacaciones que da comienzo en mayo” ya que la referencia, aseguran, debe ser el 21 de junio y un “sistema para aumentar las horas del contrato de forma progresiva”.

“Se nos convocó, a principios de enero, a unas reuniones para negociar el convenio y no ha habido acuerdo. Las posiciones entre la empresa y los sindicatos están muy lejanas”, asegura en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, José Ignacio Gutiérrez, responsable de Comercio de CCOO.

Añade, además, que convocan esta concentración “como medida de presión” y añade que “es el momento de una subida salarial” para los empleados que cuentan con “unos salarios bajos” cercanos al Salario Mínimo Interprofesional.

En Castilla y León, Primark tiene una tienda en León, en la que trabajan 61 personas y otra en Valladolid con 163. En la de Arroyo de la Encomienda, que es donde se efectuará la concentración mañana, el Comité está formado por nueve delegados y dos de ellos son de CCOO.

Este sindicato pide un trato justo por parte de la empresa porque, aseguran, “sin su plantilla la cadena no avanza, no crece y no continúa teniendo los abultados beneficios que obtiene Primark en la actualidad”.

