Una letrada de la administración de Justicia en Valladolid: “Al Ministerio no le importa nada que los juicios se suspendan”

“Queremos que el Ministerio se siente a hablar, a negociar. Que tenga voluntad de acabar con este conflicto. Hasta ahora, lo que nos ha demostrado el Ministerio de Justicia es que no tiene voluntad y que le importa nada que los juicios se suspendan y los operadores jurídicos se ven perjudicados por ello”, asegura Silvia Santana.

Ella es una letrada de la administración de Justicia que nació en París, hace 50 años, pero que vive ahora en Arroyo de la Encomienda. Trababa en el juzgado de lo penal de Valladolid desde el año 2019 y cuenta, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, la situación del sector y pide al Ministerio que escuche sus reivindicaciones y cumpla con los compromisos.

“La causa de la huelga indefinida es exigir el cumplimiento de todas las medidas de abril de 2022. No nos han dicho nada. Siguen sin hablar y sin reunirse con el Comité de Huelga. Esto no viene de ahora, nos podríamos ir al año 2009 o a 2015. No es una huelga oportunista como dijo el Secretario de Estado”, añade nuestra entrevistada.

Una labor indispensable

Silvia se define como una persona “responsable”. Amante de su trabajo. Comprometida con el mundo en general y le preocupan las cosas del mundo, como ella misma nos confiesa. Ella es una de las 4.300 letradas de la administración de Justicia que trabajan en España. 260 en Castilla y León y 52 en Valladolid.

Trabaja en el Juzgado de lo penal de Valladolid. Estos profesionales desempeñan labores muy heterogéneas. “Somos un cuerpo nacional titulado superior y una de las funciones principales en el Juzgado es que somos fedatarios públicos de todas las actuaciones que se desarrollan en la actividad ordinaria de juzgados y oficinas judiciales”, añade la vallisoletana.

Son, los que aportan la fe pública judicial. Dan fe cuando una persona comparece, cuando declara… También son los que llevan la dirección técnico-procesal de los funcionarios que conforman la oficina judicial. “Damos instrucciones para que el procedimiento pase por sus fases desde el inicio hasta la finalización”, añade.

Llevan a cabo una labor indispensable en los juzgados de toda España. Decenas de juicios se están suspendiendo por su huelga.

Manifestación frente a los juzgados de Valladolid

Huelga y reivindicaciones

“La causa de la huelga es exigir el cumplimiento de los compromisos. Desde el Ministerio de Justicia siguen sin hablar. No se reúnen con el Comité de Huelga. Es una cadena de acontecimientos, desde el año 2005, lo que nos ha llevado hasta aquí”, asegura Silvia, hablando de una huelga que arrancó el 24 de enero y que está teniendo un seguimiento “del 80%”, como indica nuestra fuente. Antes se celebraron dos paros más en noviembre y en diciembre.

“El 22 de abril se publicaron acuerdos en la web del Ministerio que no quieren cumplir. Son medias verdades”, añade la profesional.

El Ministerio publicaba que respecto a las sustituciones que no den derecho a retribución económica, se recuperará el reconocimiento de días de libranza en los términos establecidos en la instrucción 7/2013 del Secretario General de la Administración de Justicia. En algo que no se ha cumplido, como asegura nuestra entrevistada.

En cuanto a la productividad, se incrementará el porcentaje destinado a productividad del cuerpo. Se está a la espera de lo que establezca una sentencia prevista en fechas próximas sobre la aplicable a la carrera judicial. Tampoco.

Se mejorará la cuantía prevista para las entradas y registros, retribuyéndolas con 100 euros e incluyendo otras actuaciones necesarias de la guardia. Tampoco y así hasta nueve puntos.

Silvia habla con EL ESPAÑOL de Castilla y León

“Se pensaban que nos íbamos a desgastar”

“Al empezar la huelga, se pensaban que nos íbamos a desgastar. Que los compañeros no la iban a hacer. Hemos despertado. Es una huelga general. Tratan de limitar nuestras posibilidades limitando los días de vacaciones y los de asuntos propios o vacaciones”, afirma nuestra protagonista.

Silvia destaca la unidad en el Comité de Huelga que está formado por Unión Progresista de Letrados, por el Colegio Nacional de Letrados y por Asociación Independiente.

“Tienen que tener voluntad desde el Ministerio de Justicia para querer solucionar el problema. No vamos a dejar de luchar. Tienen que atender a nuestras reivindicaciones para poder desconvocar la huelga indefinida”, finaliza.

Archivado en Justicia, Sociedad, Tribunales, Valladolid (Municipio)

Sigue los temas que te interesan