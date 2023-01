"A la altura de los que fantaseaban con colgarme como a Mussolini": guerra total entre los alcaldes socialistas de Valladolid y León

Si la relación entre los alcaldes socialistas de Valladolid, Óscar Puente, y el de León, José Antonio Diez, era complicada, el último gesto del leonés ha acabado por detornarla y parece abocada a la ruptura total, a pesar de compartir partido. Esta vez ha sido a raíz de un meme en el que al alcalde de León se le veía pulsando un botón y acto seguido aparecía un vídeo en el que caía una bomba y se señalaba a la ciudad del Pisuerga en un mapa. La respuesta de Diez a esta publicación con un emoticono jocoso ha incendiado por completo al vallisoletano, que ha calificado todo esto de "gravísimo".

El vallisoletano ha acusado a su compañero de partido de ponerse "a la altura de los que fantaseaban con colgarme en el ayuntamiento como a Mussolini". Igualmente, ha afirmado que hay límites que "no se deben sobrepasar", al tiempo que le ha tildado de "carecer de un mínimo de responsabilidad". "Decepción absoluta", ha finalizado.

Cabe recordar que no es la primera vez que ambos alcaldes se enfrentan por redes sociales, ya que meses atrás se enzarzaron tras conocerse las partidas presupuestarias del Ejecutivo autonómico para el presente ejercicio en las dos ciudades. Puente ponía de manifiesto que bastaba con examinar las inversiones de los últimos 25 años para ver que Valladolid "prospera, pero no gracias al mantra del centralismo", ya que, según los datos aportados por la Junta, la ciudad del Pisuerga aglutina el 12% de la partida, a diferencia de León, que ascendía hasta el 22%. "Menos aún gracias al trato de la Junta, le pese a quien le pese", subrayaba, en alusión a su homólogo leonés.

La respuesta de este último no se hizo esperar, ya que saltó rápidamente en Twitter para contestar a su compañero y le recalcó que "no es necesario provocar constantemente". En este sentido, le señaló a Puente que Valladolid "no sería lo que es" sin los 6.000 millones que la Junta no provincializa. "No engañéis. Otro año se repite el agravio que negáis. Con todo el respeto, un poco de objetividad", sentenciaba el leonés.

Pero las disputas entre ambos regidores no acaban aquí, sino que son de mucho más atrás. Durante octubre de 2021, Óscar Puente afirmó que si vienes a Valladolid y dices que ers de León "no pasa nada", al tiempo que matizó que "al revés sí". En ese momento, el pucelano admitió que León es una tierra que "lo está pasando muy mal", pero aclaró que Valladolid "no era el problema".

Por ello, subrayó que los problemas de León "no se solucionan con una Consejería", recalcando así una de las peticiones históricas de la tierra leonesa, que es la descentralización de las Administraciones públicas.

La verdad es que con este tuit te has puesto a la altura de los que fantaseaban con colgarme en el ayuntamiento como a Musolini. Hay límites que no se deben sobrepasar por un mínimo de responsabilidad de la que, evidentemente careces. Me parece gravísimo. Decepción absoluta. https://t.co/AFzNRHYKcS — Oscar Puente (@oscar_puente_) January 26, 2023

Sigue los temas que te interesan