Los divertidos guiños a Valladolid que estos famosos humoristas han incluido en sus monólogos

Decir que de Valladolid han salido varios de los monologuistas más destacados de nuestro país no es ningún secreto. Leo Harlem, J.J. Vaquero, Álex Clavero, Quique Matilla, Fran ‘El Chavo’ y Roberto Chapu son algunos de ellos y, teniendo en cuenta lo orgullosos que se sienten de la ciudad en la que se criaron, y lo tanto que tratan de promocionarla cada vez que tienen ocasión, no sorprende saber que aprovechan algunos de sus ‘shows’ para referirse a la capital castellano y leonesa, siempre desde el cariño y, como no podía ser de otra manera, también con mucho humor.

Aunque son muchos los monólogos en los que estos afamados humoristas han mencionado a Valladolid, lo cierto es que hay algunas referencias que destacan por encima del resto por lo divertidas que han resultado para el público en general y lo tanto que les ha hecho reír, sobre todo a los vallisoletanos, quienes entienden a la perfección esos guiños que han realizado a la ciudad y que mucho tienen que ver con las bajas temperaturas que predominan en la también denominada ‘pucela’, con la niebla que la acompaña durante gran parte del invierno, con la fama de bordes y secos que tienen sus habitantes, y con algunos de sus pueblos y barrios más representativos, entre otros temas.

Leo Harlem

Aunque Leo Harlem ha nacido en León, el hecho de que haya vivido gran parte de su infancia en Valladolid le ha llevado a tenerla muy presente en su día a día. Por lo general, él, cuando se ha referido a Valladolid en sus shows, lo ha hecho para hablar del frío que hace en la ciudad durante el invierno, un tema que ha llegado a relacionar con el fuerte carácter que se dice que tienen los vallisoletanos.

“Me he criado en Valladolid, que es una ciudad muy maja, pero hace mucho frío, que ahí es donde he cogido yo la faringitis”, llegó a decir en una ocasión. “La gente dice: ‘es que los de Valladolid sois muy fríos’ y yo digo: ‘hombre, es que el clima condiciona el carácter’. Dicen: ‘es que la gente de Valladolid cuando anda por la calle habla poco’ y digo: ‘demasiado que salen’”, expresó en otra consiguiendo el aplauso del público presente.

Leo Harlem promociona el Museo Thyssen de Madrid

Álex Clavero

El mismo enfoque quiso darle el vallisoletano Álex Clavero durante una de sus intervenciones en RockFM: “Las chicas de Valladolid son muy frías, digo: ‘están del tiempo’ porque hace un frío en Valladolid…Tú en Google pones niebla y te sale Valladolid antes que el perro de Heidi”, llegó a asegurar sin poder contener su propia risa.

También hizo mención a la que tal vez sea una de las empresas más importantes en Valladolid por la cantidad de vallisoletanos que trabajan en su factoría. Hablamos de Renault, una fábrica de automóviles de origen francés que cuenta con una delegación en la capital de Castilla y León: “En Valladolid todo el mundo tiene un Renault, todo el mundo tiene un Megane, y si no lo tienes te montan una Scénic…Te enteras de lo que vale un Twingo. Ahí hay un Trafic de influencia, que no intentan captar, intentan Captur. O sea, o te lo compras a Laguna, a las dos o a las tres, pero al final te lo acabas comprando. Te mandan callar como si fueras un Clio… Bueno, unos nervios que te toca tomar un menta Koleos. Menos mal que al final todo se tranquiliza y hacemos la Espace”, espetó.

J.J. Vaquero

Hablar de humor y de Valladolid no se puede concebir sin mencionar a J.J. Vaquero, el que muchos consideran el mejor embajador de la ciudad y uno de los famosos vallisoletanos que más ha presumido de ser de allí. Quizá también sea el monologuista que más ha nombrado a Valladolid en sus espectáculos, puesto que son muchas las referencias que podríamos extraer del afamado humorista. Sin embargo, algunas como las siguientes han tenido mucha más trascendencia mediática que el resto.

“Dicen que en Valladolid se habla el mejor castellano de España, pero depende del barrio. En Las Delicias se dice ‘qué pasa chacho’, en Arturo Eyries ‘qué pasa chani’, y en La Rondilla ‘qué onda wey’”, bromeó una vez haciendo referencia al tipo de gente que vive en cada uno de estos términos. “Yo soy de Las Viudas, una zona residencial de Las Delicias y en Nochevieja sale todo el mundo, dan doce disparos al aire, y por eso Papá Noel viene en Nochebuena”, añadió haciendo referencia a lo mismo.

“Los pueblos de Valladolid son muy sinceros. Hay un puente sobre el Duero y ¿cómo se llama el pueblo? Puente Duero. ¿Qué hay laguna? Laguna, ¿Qué no hay laguna? La Seca”, expresó en otro monólogo logrando encontrar una lógica y divertida explicación a los nombres con los que han sido bautizados estos lugares.

J.J. Vaquero protagoniza un posado en un bar

Quique Matilla y Roberto Chapu

Por su parte, Quique Matilla, Fran ‘El Chavo’ y Roberto Chapu, aprovecharon para hacer lo propio durante el pregón de las Fiestas de Valladolid del pasado 2022. A la hora de leer el discurso, el cual entonaron también con J.J. Vaquero y Álex Clavero, los cómicos también tiraron de su lado más gracioso y humorístico para hablar de su ciudad natal.

“Llevo muchos años viviendo fuera, pero siempre vuelvo a Valladolid, que es mi ciudad, y a la Rondilla, que es mi barrio. Cada vez que vengo recorro una y otra vez todas las calles de la Rondilla, no me queda otra, no hay ni un sitio para aparcar. A no ser que venga un sábado por la mañana, que aparco donde quiera porque estáis todos en RÍO Shopping”, afirmó Matilla.

“A principios de los 80 me llevaron a Parquesol, y de allí me sentiré siempre. Orgulloso de mi barrio, aunque se diga que es un barrio acomodado, de gente guay y de niños de papá, porque os digo que es mentira. En Parquesol hay tanta niebla que no se ve un pijo”, apostilló Roberto Chapu.

Aunque estas declaraciones las suelan realizar en momentos donde no existe la seriedad, ni mucho menos las formalidades, lo cierto es que es una muy buena manera de dar a conocer la ciudad y, con ello, sus señas de identidad, por lo que no es de extrañar que sigamos viéndolos citar Valladolid en sus próximos shows. ¿Quién será el próximo en hacerlo?

