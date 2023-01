De la radio a ser tiktoker revelación: el periodista berciano que conquista con sus recomendaciones de series y películas

“Una más de mis liadas”, de esta forma define Diego Merayo, periodista de Cadena SER, está gran aventura en la que se ha adentrado con ‘Te lo Cuento sin Spoilers’ y que le ha llevado a lograr el premio Tiktoker Revelación de España en los For You Fest de TikTok.

Nació en la localidad de Priaranza del Bierzo. Un lugar del que se siente “orgulloso” y al que acude cada vez que puede porque sino siente que echa “algo en falta”. Asegura que cada vez que ha conseguido un logro, se ha sentido “muy arropado” por los habitantes de allí. Tampoco se olvida de Valladolid, la ciudad que le ha visto crecer y donde lleva 20 años de su vida. Un sitio por el que siente "el mismo cariño".

Su andadura con el mundo de la comunicación viene de lejos. Desde bien pequeño ya estaba en el periódico del instituto, después pasó por la radio, de la que indudablemente se enamoró, y ahora se está adaptando a las nuevas plataformas que el siglo XXI ofrece.

El confinamiento sirvió a muchos para sacar sus mejores talentos. Las redes sociales se convirtieron en un arma poderosa. Todos las consultaban diariamente y casi a todas horas porque no había mucho más que hacer. Diego es un gran amante de las series y películas y pensó en la posibilidad de transmitir sus recomendaciones a un grupo de amigos. Sin embargo, en ese momento no le pareció buena idea: “Por redes sociales llegan cosas feas y no quería que se sumaran agentes externos que me pudieran desconcentrar de lo que estábamos viviendo”, afirma el periodista a EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León.

Fue un tiempo más tarde, sobre las navidades del 2020 cuando decidió crear este canal, que le ha llevado a lo más alto, pero hasta 2021 no se lo tomó "en serio". Ofrecía “contenido diferente” a lo que había en ese momento en la plataforma y pronto consiguió conquistar a miles de personas con sus recomendaciones. En mayo alcanzó los 100.000 seguidores y, progresivamente, llegó a los 250.000, 500.000 y así hasta llegar a los 760.000 de la actualidad.

TikTok es una red social de contenidos breves y cargados de información. Resulta complejo pensar cómo se puede contar una reseña en apenas unos minutos, aunque, quizá, para un periodista esto es mucho más fácil. “Yo uso las mismas técnicas que en la radio para enganchar al oyente o en la web al lector. Esta red social es cercana, intento tratar de tú a tú y ser más cercano. Me muevo, me expreso, uso expresiones vistosas”, afirma.

Temas no le faltan. Es algo que consume “diariamente”. Cada vez que ve una película o serie que le gusta hacer un esquema y piensa cómo lo va a relatar a sus seguidores. “Enciendo el aro de luz, el micrófono y me pongo a hablar”. Utiliza cortes y distintos planos para “llamar la atención”. Al principio, reconoce entre risas, que tardaba 2 horas y media en hacerlo y ahora, en tan solo media, lo tiene hecho. Aquellas que no le gustan no las menciona: “Que a mí no me guste, no significa que al resto tampoco. No quiero condicionar a nadie. En las redes sociales ya hay muchos mensajes negativos y no quiero contribuir. Me quedo solo con lo bueno”.

Diego Merayo grabando un vídeo

"Ver las redes sociales como una batalla es un error"

Las redes sociales no son para todos igual. Hay quien las ve como un enfrentamiento y otros como un arma contra la veracidad. Muchos periodistas se niegan a interpretarlas como un canal de comunicación, pero todo el mundo las consume. Diego Merayo lo tiene claro: “Las redes sociales pueden ser un buen canal de comunicación, pero no pueden sustituir a los tradicionales”.

Él cree que “no te puedes informar a base de titulares”, algo que frecuentemente ocurre en las redes sociales. “Tienes que profundizar en una noticia, información”, afirma. Sin embargo, considera que “no podemos mirar hacia otro lado” que los periodistas deben “estar presentes para aportar esa veracidad y el contraste de noticias” que en innumerables ocasiones no existe.

“Yo no veo esto como una batalla sino como un camino que podemos recorrer juntos y que nos podemos aprovechar unos de otros. Ver esto como una batalla es un error que no beneficia a nadie”, sentencia.

Nuevas plataformas

Constantemente aparecen redes sociales nuevas, pero cada una “requiere su tiempo”. Ahora mismo está “focalizado” en TikTok que es donde ha conseguido una “comunidad grande para poder llegar a otros públicos”. Admite que es la que “más alegrías le da” y quiere “sorprenderse” cada día.

Con una gran satisfacción cuenta que un día le escriben para decirle que está en la lista Forbes, otro para decirle que ha sido preseleccionado a los premios de TikTok, otro para decirle que se lo han dado, además le invitan a preestrenos. La meta la tiene clara: “Dejarme sorprender cada día”.

Si se reencontrara con el Diego de hace años, cuando todo comenzó, asegura que lo fácil sería decirle: “Diego, tenías que haberlo hecho antes”. Pero cree que lo que realmente le diría es: “Haz exactamente lo mismo que has hecho en el tiempo que has hecho”. El mejor consejo para todo el mundo considera que es que “trabajen como una hormiguita y que le llegarán los resultados” y sino “nos iremos confirmando con lo que vaya viniendo y nos haga felices”.

Sigue los temas que te interesan