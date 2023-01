Los tres policías más televisivos de Valladolid

‘Reacción en Cadena’ es un programa de televisión que se emite a diario, en Telecinco, desde hace apenas un mes. En el mismo, los integrantes de cada equipo ponen a prueba su capacidad de relacionar palabras, más o menos complejas. También sus reflejos, y cómo no, la complicidad con sus compañeros de grupo (tres participantes por equipo). La finalidad del programa pasa por acumular la mayor cantidad de dinero en cada uno de sus marcadores

En el mismo han sido protagonistas Félix, Lara y Julio. Tres policías municipales de Valladolid que consiguieron 4.750 euros tras participar en dos programas el 12 y el 13 de enero. Dejaron un muy buen sabor de boca entre el público y los telespectadores por su positividad y buen rollo. Ellos recuerdan el momento vivido con la canción de ‘El Tractor Amarillo’ en la segunda emisión y la capacidad de Julio para adivinar los acordes.

Participaron con el nombre de ‘Morralla Motera’. “Lo de motera es fácil porque pertenecemos a una sección de motoristas dentro de la Policía Municipal de Valladolid”, explica Julio. “Lo de morralla es porque es el mote de la sección”, añade Lara. “Era un homenaje al grupo y a nuestros compañeros, por la unión que hay dentro de esta sección”, remata Félix.

EL ESPAÑOL de Castilla y León se toma un café con ellos para que nos cuenten cómo ha sido una experiencia. Confiesan que ya están pensando en que el programa vuelva a contar con ellos.

Félix, Lara y Julio en el camerino

Julio y el origen de todo

“Cuando hay un casting, siempre me apunto. En todos he participado solo, pero para este, me hacía especial ilusión que Félix y Lara me acompañaran. Les dije que si venían conmigo, me dieron el visto bueno y mandamos la documentación al programa para participar”, nos explica Julio.

Hay que pasar unas cuantas pruebas para entrar a formar parte de ‘Reacción en Cadena’. El programa llamó, uno a uno, a los miembros del grupo. Después, videollamada grupal. Además, tuvieron que preparar un vídeo, más o menos de presentación, que enamoró a la dirección del programa que decidió contar con ellos, como no podía ser de otra forma. En el trato cuerpo a cuerpo desprenden esa amabilidad y simpatía que ha encandilado al telespectador.

“Cuando nos confirmaron que íbamos a participar, nos pusimos en serio a prepararlo”, explica Félix. Lara asegura que realmente “no conocían la dinámica al cien por cien del concurso” pero tras una prueba inicial por videollamada lo tuvieron más claro. Quedaban para conseguir estar el mayor número de programas posible presentes en el concurso.

Lara afirma que “lo preparábamos con mucha ilusión mientras quedaban para tomar algo y practicaban”. Julio añade que “nos poníamos en ambiente” para que “cuando llegara el día nada nos pareciera extraño”. viajaron hasta Madrid donde les esperaba, en la estación de tren, Maite. Ella era su redactora, de la que guardan un recuerdo especial, y a la que quieren mandar un abrazo fuerte.

Julio, Lara y Félix en un restaurante

Dos programas y 4.750 euros

“En el primer programa, el 12 de enero, nos enfrentamos a ‘Los Salaos’. Eran los que más tiempo llevaban. Sumaban cuatro emisiones y 25.000 euros de premio. Eran de Alicante y muy majos, pero nosotros conseguimos ganarles”, confiesa Julio satisfecho. Félix explica que “comenzaron un poco fríos pero que después entraron en faena, cogieron dinámica” y gracias al buen hacer también de Julio en la prueba musical “consiguieron vencer” metiéndose al público en el bolsillo.

Lara explica que “no es fácil ganar dinero” en dicho programa, pero que es “muy atractivo” porque “puede jugar todo el mundo”. Hay programas de cultura general que “si no te sabes la respuesta, no te la sabes” pero “éste te da la opción de intentarlo”. “Es un programa divertido y en el que hay que estar ágil de mente”, añade Félix.

En el segundo programa cayeron ante ‘Los Boquerones’ de Málaga. Un programa que quedará marcado por esa prueba de la canción, en la que apareció ‘El Tractor Amarillo’, y con la que Julio se exhibió, ante el rugir de los presentes. Sin embargo, los andaluces se acabaron imponiendo.

“Tuvimos mala suerte con las palabras”. Primero un equipo define unas y, después, el otro equipo lo hace con otras diferentes, para ganar teníamos que pasar los ocho aciertos de los rivales y los nervios y la presión jugaron en nuestra contra. Se llevaron, tras caer en esta segunda emisión del 13 de enero, un total de 4.750 euros. Pese a todo, Julio añade que “estamos esperando que nos vuelvan a llamar” porque “nos quedó un mal sabor de boca”.

En su labor de preparación inicial del concurso ya tenían definidas algunas palabras, a su manera. Con anécdotas y vivencias que solo ellos conocían. “Para definir destornillador teníamos preparado preguntar: “¿Qué es vodka con naranja?””, asegura Félix.

Además, destacan la buena relación con los otros participantes. De hecho, han hecho buenas migas con los miembros de ‘La Guardia Blanca’, de Cáceres, y ya preparan un viaje a tierras extremeñas para visitarles.

Julio, Lara y Félix en el programa Telecinco

Compañerismo policial

“Llevo casi 35 años como policía. Desde los 15 me ha atraído. Me presenté primero a la Policía Nacional y después a la Policía Local de Cuéllar, donde estuve 11 años antes de dar el salto a Valladolid. En mis 23 años aquí he estado como policía de barrio, donde creo que hemos hecho una gran labor, y ahora como motorista”, confiesa Félix, que es un peguero (de Navas de Oro, Segovia) de nacimiento, pero pucelano ya de adopción.

Suma 22 años, ni más ni menos, trabajando con Julio, que asegura que “se presentó a bombero” pero que un compañero de un trabajo anterior le animó a intentarlo como Policía Local, y lo consiguió. “Suena el despertador y, en esta profesión, te vas encantado a trabajar. Estoy muy feliz de estar dentro”, asegura.

Lara es la cuñada de Julio. Su hermana está casada con él. Fue él el que le animó a entrar al cuerpo. Lo hizo en 2018, formándose en la Academia de Ávila para acabar, como motorista también, en Valladolid. Suma cuatro años ya.

“Lo mejor de nuestro trabajo son los compañeros”, destaca Lara. “La unión que hay es acojonante”, confirma Julio. “El compañerismo en nuestra sección de la Policía Local es brutal”, confirma Félix.

Unión y compañerismo que los tres han demostrado también en el programa de televisión: ‘Reacción en Cadena’.

Sigue los temas que te interesan