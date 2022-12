Ion Aramendi estrena 'Reacción en cadena': "Roberto Leal me llamó en cuanto se enteró"

Ion Aramendi estrena nuevo proyecto en Mediaset este lunes 19 de diciembre. El presentador estará al frente de Reacción en cadena, un nuevo concurso que llega a España tras más de 15 años arrasando en Italia.

El vasco, que en marzo de este año regresaba a Telecinco para ponerse al frente de los debates de Supervivientes, se ha mostrado encantado con esta nueva oportunidad en un encuentro con los medios al que ha asistido BLUPER.

"Lo que más me gusta del concurso es que es un juego que no conocemos mucho en España", expresa, asegurando que el programa "tiene un punto adictivo". El presentador reconoce, no obstante, que la franja de 19 a 20 horas "es muy complicada", aunque considera que es un "buen momento para los concursos".

La fórmula por la que apostará Telecinco, además, será la dupla de concursos, ya que a Reacción en cadena le precederá 25 palabras, formato que también se estrenará este lunes con Christian Gálvez al frente. "Por mi experiencia, creo que la dupla de dos concursos funciona. Durante años, ¡Boom! y Pasapalabra iban juntos y han funcionado muy bien, ahora El Comodín y El Cazador también van fenomenal", expresa.

Aramendi se muestra totalmente convencido de que su programa "puede brillar". Eso sí, eso dependerá de la "paciencia" que tenga la cadena. "Los concursos, y en general cualquier formato, conllevan un trabajo de picar piedra, tenemos que ir muy poco a poco. Creo que va a ser una competencia maravillosa la que vamos a hacer con Pasapalabra", comenta.

Además, el presentador desvela que ha hablado con Roberto Leal sobre esta 'rivalidad' que ahora van a protagonizar. "Es un tío 10. En cuanto se enteró me llamó y estuvimos hablando. Queremos convivir, no queremos que le vaya mal al otro, yo le deseo lo mejor y él a mí".

"Espero que vayamos conquistando a la audiencia sin restar a nadie, sino haciendo crecer a un formato maravilloso", añade el exconductor de El Cazador. Sobre el objetivo de audiencia marcado para este programa, Ion asevera lo siguiente: "Todos vivimos por y para el dato, pero yo no me puedo marcar un objetivo de audiencia. No sabemos lo que va a pasar, creemos que si ponemos un buen producto".

Así es 'Reacción en cadena'

Los dos equipos deberán enfrentarse a cinco retos antes de la prueba eliminatoria.

En cada día de emisión de Reacción en cadena compiten dos equipos, cada uno de ellos formado por tres integrantes a los que les une algún tipo de relación (amigos, compañeros de trabajo, familiares, etc.).

A lo largo de cinco juegos -‘Palabras encadenadas’, ‘La Minicadena’, ‘El centro de la cadena’, ‘El Embudo’ y ‘Una lleva a la otra’-, los concursantes de cada equipo deberán relacionar palabras, adivinar personajes misteriosos o descubrir canciones utilizando cadenas de palabras en diferentes dinámicas para acumular el mayor importe posible en sus marcadores.

Una vez superados los cinco primeros retos, los dos equipos se enfrentarán a un juego decisivo y eliminatorio: ‘Complicidad ganadora’. En este caso, cada equipo jugará una ronda de 60 segundos de duración en la que tendrá que adivinar el mayor número de palabras posible. El equipo ganador podrá optar a llevarse el premio acumulado hasta el momento y volverá a jugar al día siguiente. Por el contrario, el equipo que menos palabras acierte será eliminado.

El equipo que se imponga en ‘Complicidad ganadora’ jugará la fase final. En ella, se enfrentarán a ‘La última cadena’: si consiguen resolver todas las palabras que la componen mantendrán el dinero acumulado; sin embargo, perderán la mitad del dinero de su marcador por cada fallo que cometan.

Con la cantidad que consigan mantener hasta ese momento jugarán, por último, a descubrir ‘La última palabra’. Si consiguen adivinarla se llevarán el premio y podrán optar a un nuevo bote en el siguiente programa.

