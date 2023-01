La agonía de una madre que no sabe quién asesinó a su hijo casi tres años después

Este 16 de abril de 2023 se cumplirán tres años desde que la vida de Lorena Sánchez se tiñó de negro. David Hernández, su hijo, aparecía en la madrugada de ese día negro ya, sin vida. Todo después de ser asesinado a cuchilladas y golpes. Un vecino de Laguna de Duero encontraba en el municipio vallisoletano el cuerpo sin vida del joven de solo 18 años junto al emblemático lago de la localidad vallisoletana.

La madre publicaba esta semana, a través de sus redes sociales, un emotivo mensaje reivindicativo en el que aseguraba que se cumplían 33 meses, este 16 de enero. “Seguimos igual que antes, sin saber quién, ni por qué”, afirmaba a través de su perfil de Facebook.

Sigue siendo un trago muy duro para la madre que quiere que el caso no caiga en el olvido. Por un lado, busca que se resuelva y por otro que los asesinos de su hijo sean detenidos. EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con ella. Continúa abatida desde aquel fatídico día.

Un mensaje sentido y con sentimiento por su hijo

“El otro día hablaba con unos conocidos de si íbamos a hacer, este año, alguna manifestación o concentración en recuerdo de David. Era un poco un desahogo. Este año no sé qué hacer porque, al final, no vale para nada”, confiesa nuestra entrevistada, que sigue sumida en una pesadilla, en busca de que el caso se cierre. Algo que parece lejano.

Lorena asegura que “no veo avances y que nada cambie” y añade que “solo el hacer sufrir a la familia y amigos con ello”. En esa dura publicación añade que “no quiero que se olvide tu caso porque nosotros y los que te queremos no te olvidaremos nunca y queremos justicia. Que los que lo hicieron paguen por ello”, afirma contundente.

Explica, a través de la red social, que la gente “suele decir que con el tiempo el dolor se pasa, pero es mentira” para añadir que “el dolor no pasa nunca” y que “extraña y añora” a David “igual que el primer día”. “No te olvido, hijo. Pero este año estoy hecha un lío y no sé cómo hacerlo para que los cojan y podamos descansar un poquito”, afirma en un mensaje de 14 líneas.

Lorena Sánchez en Laguna de Duero atendiendo a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Sin respuestas

“No sé si hay avances o no en la investigación por no me dicen nada. La última vez que hablé con alguien fue con Alicia Villar, la subdelegada del Gobierno en Valladolid. Me aseguró que estaban en ello, que no iban a cerrar el caso pero que no podían decir nada porque estaba bajo secreto de sumario”, explica nuestra entrevistada.

Con la Guardia Civil tampoco ha vuelto a hablar desde que el año pasado agentes de la Benemérita se personaron en su trabajo para informar a Lorena sobre cómo estaba el caso del asesinato de David.

“Al final, coincidiendo con el caso de Esther López, ahí siempre acaba habiendo novedades y noticias. El caso de David parece que se ha quedado estancado. No sabemos nada porque está bajo secreto de sumario. Seguimos sin saber ni quién ni por qué se produjeron los hechos”, explica una madre abatida.

Lugar en el que apareció el cadáver de David ICAL

Un recuerdo y un dolor diario

El dolor de Lorena es constante, diario. Toda pérdida, si hablamos de familiares o de amigos, es dura, pero la de un hijo lo es más aún. Ella lo sabe bien. Con dificultades aguanta el llanto durante nuestra conversación.

Aún sigue con la duda de organizar la concentración o no para este año. “No sé lo que haré. La gente me dice que lo haga. Es un día que debería ser especial, pero destrozamos el cumpleaños de Carolina, la hermana mediana. Ellos están mal y al final la celebración de un cumpleaños se torna en algo triste”, añade nuestra entrevistada.

Si David pudiera oírle, asegura la madre, le diría que “no le olvidamos y le tenemos presente”. El problema es que “no te dan esperanza y pasan los días y los años sin ningún tipo de novedad”.

Un caso que ya lleva tres años sin resolverse y para el que Lorena pide que se haga justicia.

Traslado del cadáver de David ICAL

