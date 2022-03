La madre del joven asesinado en Laguna de Duero: “Daría mi vida para que David volviera”

Noticias relacionadas Laguna se vuelca con el dolor de una madre que busca resolver el misterio del asesinato de su hijo

El 16 de abril se cumplirán dos años desde que la vida de Lorena Sánchez cambio para siempre. David Hernández aparecía, en la madrugada de ese día negro ya, sin vida. Todo después de ser asesinado, a golpes y cuchilladas. Un vecino de Torrelago encontraba el cadáver, de madrugada, junto al emblemático lago de Laguna de Duero.

Aunque sigue siendo un trago amargo y duro, la madre recibe a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León con el objetivo de que el caso no caiga en el olvido, se resuelva, y los asesinos de su hijo, que por aquel entonces solo tenía 18 años, sean detenidos.

Con dificultades para controlar las lágrimas, Lorena pide justicia y ha programado actos para el sábado, 16 de abril, en recuerdo de David.

P.- ¿Si tuviera la opción de dar marcha atrás al tiempo, volvería al 15 de abril de 2020 para salvar a su hijo?

R.- Por supuesto. Ese día que bajé a buscarlo, si lo hubiera encontrado a lo mejor habría hecho algo más. A lo mejor lo hubiera salvado, o habría acabado como él, quién sabe. A lo mejor seguía aquí. Es una impotencia muy grande.

P.- ¿Qué recuerda de la noche del 15 de abril de 2020 y de la madrugada de 16?

R.- El 16 de abril era el cumpleaños de Carolina, la hermana de David. Estábamos cantándole el cumpleaños feliz en la noche del 15. David estaba bastante nervioso, algo normal en él. Dijo que se tenía que bajar y lo hizo. Yo fui detrás de él, pero ya no di con su paradero. Subí a casa tranquilamente y a las 2 de la mañana volví a bajar en su búsqueda, pero no lo encontré. A las 7.30-8 de la mañana lo intenté de nuevo. Subí hasta el convento, bajé por todo Torrelago y no lo encontré. Me fui a comprar, me escribió Carolina, y me llamó la Guardia Civil para confirmarme lo que yo intuía.

P.- ¿Qué es lo primero que piensa cuando le dicen que David es el joven asesinado?

R.- Al principio, aunque tu cerebro dice que es él, no quieres creértelo. Tampoco pensaba que le habían hecho algo, pero empezó a correrse el rumor por el pueblo de que le habían dado dos puñaladas. La Guardia Civil no nos lo quiso decir, en un primer momento, pero luego sí que nos confirmaron que lo habían matado.

Lorena Sánchez durante la entrevista

P.- ¿Por qué asesinaron a David?

R.- Eso me pregunto yo todos los días. No encuentro explicación y mira que lo he intentado. Sí que se ha hablado de que debía dinero, de un ajuste de cuentas… Pero creo que sea cabal que se quite la vida a alguien por mucho dinero que deba. David tenía su trabajo, su dinero… Si se lo debía a alguien, se lo pagaba y ya está. A posteriori pregunté a sus amigos si era una persona que debiera dinero a la gente y me han dicho que no. Me han confirmado que David pagaba y ya está y que no debía dinero a nadie.

P.- ¿Cómo avanza la investigación? El caso sigue sin culpables, sin detenidos… ¿Le han dado alguna información pese al secreto de sumario?

R.- Tengo la esperanza de que algo hayan avanzado tras dos años. Creo que saben por dónde rondan los asesinos de mi hijo.

P.- Incluso ha enviado cartas a la Guardia Civil

R.- Les he escrito. En los últimos nueve meses lo he hecho en dos ocasiones. Les pedía información o si sabían algo más. También para que esto no quede así, para que el caso no caiga en el olvido. Para que se haga justicia. La última vez que me dirigí a ellos sí que fue a raíz del caso de Esther López. Todo lo que haces, al final, está orientado a que cojan a los asesinos de mi hijo.

Lorena Sánchez atiende a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León

P.- ¿Hubo contestación de la Guardia Civil?

R.- En un primer momento no la hubo hasta que ha empezado a salir todo, de nuevo, en los periódicos. Han llegado incluso a personarse en mi trabajo para hablar conmigo. Me han dicho que está en secreto de sumario, que están avanzando, que el caso se va a resolver, pero que tengamos paciencia.

P.- ¿Qué diría a los asesinos de su hijo si los tuviera delante?

R.- Les preguntaría que por qué mataron a David. Yo quiero saberlo. No me entra en la cabeza.

P.- Siempre se echa en falta a un hijo, pero ha asegurado que este segundo año ha sido más duro porque se da cuenta de que David no va a volver.

R.- El primer año estás en shock. Pasa el tiempo, pero ni te enteras por todo lo vivido. Los hechos, los medios, mis otros dos hijos, el trabajo… Siempre estaba haciendo algo para estar ocupada y no pensar. Este comienzas a hacerte a la idea de que no va a volver. Te vienen muchos recuerdos, sobre todo, en Navidad, que ha sido horrorosa. Hasta ahora esperabas que volviera, pero no lo va a hacer.

P.- El 16 de abril se va a recordar a David en Laguna de Duero… ¿Qué se va a hacer?

R.- Queremos hacer una concentración, sobre todo, para pedir justicia. Que no dejen de investigar el caso y que esto acabe. Que les cojan. Haremos el evento en el Parque de los Scouts, el 16 de abril a las 12.00 horas. He preparado un pequeño discurso pidiendo justicia. Esta vez he intentado que amigos de David, por ejemplo, colaboren un poco más.

P.- Se ha encontrado con todo el apoyo de su pueblo. ¿Cómo lo valora?

R.- A una amiga se le ocurrió la idea de poner la hucha y ayudarnos con unas pancartas que, al final, valen dinero. El pueblo se ha portado de maravilla. El quiosco de ‘El Dulce Sabor’ ha puesto la mitad del dinero sin conocerlo de nada y rápido me escribió para ofrecerme su ayuda. Muchas personas me han ofrecido y brindado su apoyo y les estoy muy agradecida.

P.- ¿Cree que tendrá resolución el crimen de David?

R.- Espero que sí. No me voy a rendir hasta que no lo consiga.

P.- ¿Qué daría por conseguir que David volviera con nosotros?

R.- Daría mi vida para que David volviera.

