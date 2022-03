Laguna se vuelca con el dolor de una madre que busca resolver el misterio del asesinato de su hijo

El dolor de Lorena Sánchez, la madre del joven David, el chico de 18 años asesinado en Laguna de Duero en la madrugada del 15 de abril de 2020 sigue muy presente. Ella sigue pidiendo que se resuelva un caso que sigue bajo secreto de sumario.

El próximo 16 de abril, de 2022, Lorena, junto a los vecinos de la localidad vallisoletana, se concentrarán en el parque en el que fue hallado el cadáver para recordar a David. Los vecinos se han volcado para recaudar dinero para sufragar pancartas y demás. Se ha conseguido un total de 162,12 euros.

“Todavía me escribe gente que no había visto el anuncio de la recaudación y me dice si aún puede hacer un Bizum”, nos cuenta Lorena, en declaraciones a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León. La madre de David ha publicado por redes un vídeo de agradecimiento.

Lorena Sánchez sigue luchando por resolver el misterio de su hijo asesinado

“Estaba muy muy mal y muy emocionada. Este año está siendo más complicado. Te das cuenta de lo que ha pasado y te haces a la idea de que David no va a volver. Son dos años ya sin él y todo es muy duro”, añade la madre.

Mientras, la investigación para resolver el asesinato de David, que apareció con un golpe en la cabeza y una cuchillada, se mantiene bajo secreto de sumario. Lorena Sánchez ha escrito en varias ocasiones al Grupo de Homicidios de la Guardia Civil aunque asegura que “no le hacen mucho caso”.

“Espero que el caso se resuelva. Tengo la esperanza porque sigue el secreto de sumario y continúan investigando en busca de su resolución. Es muy frustrante para nosotros no saber absolutamente nada”, finaliza.

El dolor de una madre y la solidaridad de Laguna de Duero que se ha volcado por mantener el recuerdo de David vivo.

