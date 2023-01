Pingüinos enciende su llama a la espera de alcanzar las 40.000 inscripciones

Pingüinos ya siente el rugir de las motos. Este jueves da comienzo la 41 edición de Pingüinos 2023 en la Antigua Hípica. Son miles las personas que se transportan hasta Valladolid para disfrutar de uno de los eventos moteros más importantes a nivel internacional. Cuatro días que estarán repletos de actividades, música y excursiones para que todos puedan disfrutar. Además, este año será a lo grande, porque la pandemia parece haber pasado a otro plano y, ahora, todos sueñan con disfrutar y celebrar un evento que ya se ha asentado en la ciudad del Pisuerga y con el que pretenden "transmitir esta afición a todo el mundo", según afirma el portavoz de Club Turismoto y organizador del evento, José Manuel Navas.

Todo comienza este mismo día 12, por ahora, son 15.000 los inscritos aunque confían en poder llegar a las 40.000 personas. Desde las 16:00 horas, realizarán una excursión libre y visita al Museo de la Moto Clásica en Esguevillas de Esgueva. Y a partir de las 19:00 horas habrá mucha fiesta con unos Dj's que proceden de Simancas, una fiesta "impresionante". También, otra de las grandes novedades, será que habrá un musical.

Mañana comenzará el día grande. Desde las 12 hasta la noche, sobre las 22:00 horas, habrá una degustación de caldo y café 'pingüinero'. También celebrarán la fiesta de Nochevieja y Año Nuevo y el Vermut entre las 13:00 hasta las 14:30 horas, acompañados de la buena música que los Dj's van a ofrecer todo el día. Porque no habrá ni un minuto sin sonido, no solo el rugir de las motos. Además, realizarán una excursión a Mojados y harán un concurso de alimentos. También tendrán un concierto de Rock and Roll Cirkus y otro de We Love Queen.

El sábado 14 tendrán el famoso desfile de banderas, con el que se pasearán por toda la ciudad y lucirán sus motos en un recorrido que finaliza en el Paseo de Recoletos. Allí también habrá una exhibición de MX Free- Style, que también se podrá ver en el centro comercial Vallsur y que será "totalmente gratuita" para quienes quieran disfrutar del sentir de las dos ruedas.

A las 20:00 horas tendrá lugar el desfile de antorchas y, media hora más tarde, el homenaje a los motoristas fallecidos. Para cerrar un día inolvidable, estará el grupo musical La Fuga en el escenario desde las 00:30 horas.

Este evento motero terminará el domingo 15 de enero con la entrega de los Pingüinos de Oro, así como los trofeos Concentración Pingüinos 2023 y el sorteo de moto para los que se hayan inscrito, además de varios regalos. A las 12:30 horas se cerrarán las puertas de Pingüinos hasta el próximo año.

Como novedad, este año han implementado unas inscripciones '0,0' que son virtuales. Estas las utilizan aquellas personas que no acuden a la campa pero que sí van al desfile o las exhibiciones. Todos ellos recibirán un diploma, al finalizar el evento, como participantes.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado que es un "placer estar aquí acompañado a los responsables porque es parte de la identidad de Valladolid, de su esencia". Recuerda que, es su último año de mandato, y que hace siete estaban "en circunstancias distintas". Montaron una fiesta, en un momento en el que Pingüinos estaba en situación "crítica" y consiguieron "mantener encendida la llama".

Ahora, tras tantos años con este evento, solo piensan en "ir alcanzando récord de asistencia". "Hemos conseguido enderezar el rumbo y tomar decisiones positivas", afirmaba Puente con satisfacción. Para él, este evento motero se ha convertido en un lugar donde prima "el compañerismo, compartir aficiones, mover a la gente". Un símbolo de "la aventura de vivir".

Mejoras en Pingüinos

Las mejoras en la Campa de Pingüinos llegarán poco a poco, así como su nombre definitivo, que están barajando 'Ciudad de Pingüinos'. El alcalde de Valladolid ha hablado de la rehabilitación del círculo campestre que permitirá convertirlo en un "espacio juvenil".

Las inversiones cada vez "tendrán más retorno" y desde el Ayuntamiento apuestan por "este espacio y dotarlo de mejores servicios". Ahora ya tienen alumbrado, aseos y arbolado, que servirá para las próximas acampadas y tener "cada vez mejores condiciones".

Los motoristas, un colectivo "respetuoso"

En esta edición de 2023, hay instalados varios puntos violeta que esperan "no sean necesarios utilizan". Como en otros eventos, sirven para informar de cualquier caso de violencia de género o cualquier problema que se tenga en el evento relacionado con acoso.

Desde la organización aseguran que el colectivo motorista "es respetuoso" y que "tenemos que ser más feministas que ellas" siendo "los hombres quienes las defiendan".

También hablan de una campaña llamada 'cuidamos tu paquete' con la que pretenden concienciar de la importancia que acompaña al motorista. "Vamos a mandar vídeos que impactan, Cuando hablamos de una muerte en carretera, no solo son quienes llevan la moto", afirma Navas.

