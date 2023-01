Todo lo que debes saber si vienes a Pingüinos 2023: el tiempo, consejos, programa y mucho más

Noticias relacionadas De Panamá a Valladolid por Pingüinos y la historia de una moto con más de 11.000 kilómetros de viaje

El rugir de las motos comenzará a resonar por todas y cada una de las calles de Valladolid este fin de semana. Pingüinos vuelve en una nueva edición que convertirá a la ciudad del Pisuerga, una vez más, en la capital internacional del vehículo de las dos ruedas, provocando la llegada de miles de apasionados desde varios puntos repartidos por todo el panorama geográfico del planeta.

Un programa lleno de actividades, cortes al tráfico, servicios de lanzadera de Auvasa, recomendaciones de OCU y mucho más de todo lo que tienes que saber si decides acudir a esta cita tan importante del mundo de la moto.

Uno de los aspectos que más preocupa a participantes, curiosos y asistentes es el tiempo que se espera en Valladolid para estos días que durará el evento, del 12 al 15 de enero. La Delegación de la Aemet en Castilla y León ha vaticinado que no habrá lluvias, con excepción del domingo, cuando el agua podrá aparecer por la mañana, aunque de forma débil. En el apartado de la niebla se prevé que esta esté presente estos días, con la salvedad del último.

Por días, el jueves se presentará con un cielo poco nuboso en las horas centrales del día, mientras que el resto estará cubierto por la niebla, que podrá ser persistente hasta mediodía y volver a formarse por la noche, o nubes bajas. La temperatura máxima será de 8ºC y la mínima de -1ºC.

El viernes será parecido, aunque habrá intervalos nubosos en las horas centrales del día. La mínima subirá hasta 1ºC y la máxima a 9ºC, mientras que la niebla también se formará durante la madrugada.

El sábado, aunque con cielo nuboso durante todo el día y sin la previsión de lluvias, las temperaturas sufrirán una importante subida, con la máxima situada en los 12ºC y la mínima en los 5ºC. El último día, el domingo, el mercurio bajará hasta los 3ºC y 8ºC respectivamente y, tal y como se ha mencionado con anterioridad, se prevén lluvias débiles durante la jornada matinal.

Derechos de los asistentes

Otro punto a tener en cuenta son los derechos que tienen los asistentes y las recomendaciones durante la celebración del festival. Por eso, OCU ha elaborado unas pautas que será importante conocer si es que decides disfrutar de estos días.

El primer consejo es que, antes de acudir a cualquier evento, recomiendan recoger información sobre las condiciones y el importe de las tarifas en la web del organizador oficial, en este caso, el Club Turismoto.

Igualmente, instan a conservar la entrada, o la pulsera que haga las veces de entrada, durante la duración del evento. En la misma línea, abogan por hacer una foto para que, en caso de pérdida, pueda servir como justificante para una posible reclamación.

OCU explica que un informe de Consumo desveló que, como en el caso de las salas de cine, si las bebidas y la comida son vendidas en el interior, no podrán prohibirte entrar al recinto con productos del exterior, ya que se considera abusivo e ilegal, por lo que podrás llevar tus alimentos y bebidas de casa o compradas en otro lugar.

No obstante, la Organización de Consumidores y Usuarios recuerda que los asistentes tienen derecho a disponer de agua del grifo gratuita e igualmente complementaria a la oferta de los puestos de hostelería.

En caso de superar el aforo las 500 personas, subrayan que será obligatorio que haya cuatro zonas de aseo y que cada una disponga de cuatro cabinas, como mínimo, con inodoro. Además, destacan que debe existir un control de aforo que ayude a contar entradas y salidas, así como el conocimiento del número de personas que haya en el recinto. También enfermería, ambulancias, botiquín y personal sanitario.

Deberán ser comprobadas las salidas de emergencia en los recintos cerrados, además de que dispongan de mecanismos de apertura automáticos sin cerradura, ni candados, así como obstáculos que puedan impedir su uso.

En caso de observar algún tipo de problema de seguridad recomiendan avisar a los organizadores. Si las explicaciones al respecto no son satisfactorias debe ser avisada la Policía Municipal, que debería encontrarse en las inmediaciones. Por último, señalan que si el problema es de consumo, esto ha de estar puesto en conocimiento de información al consumidor, a la Consejería de Consumo, en el caso de Castilla y León a la de Comercio, Industria y Empleo o, si se es socio de la Organización, a la propia OCU.

Servicio especial de lanzaderas

La celebración de todo este evento también influirá en la organización de los servicios de la empresa municipal de transporte, Auvasa, que ha preparado las conocidas como la lanzadera de Pingüinos, y que actuará tanto el viernes 13 como el sábado 14 de 2023, con el objetivo de conectar a la ciudad con la zona de acampada.

Dicho servicio conectará el centro de la ciudad con la Antigua Hípica Militar, donde está localizada esta zona de acampada. Los autobuses de la empresa municipal realizarán el recorrido entre la Plaza de Poniente y las inmediaciones de la campa entre las 19:00 horas y las 03:15 horas de la madrugada con una frecuencia de 15 minutos. Además, con el objetivo de promover la movilidad sostenible, el Ayuntamiento ha determinado que dicho servicio será gratuito para cualquier persona.

Respecto a las líneas ordinarias 18 y 19, que conectan estas dos zonas, operarán con su itinerario habitual, paradas, horarios y tarifas normales, teniendo las salidas cada media hora.

Las paradas sentido Pingüinos serán las siguientes, entre las 19:00 horas y las 02:45 horas:

-Plaza del Poniente frente a San Lorenzo.

-Paseo de Zorrilla, 10 (esquina calle San Ildefonso).

-Paseo de Zorrilla, 130 (Centro Comercial).

-Paseo de Zorrilla, 238 (Centro Cormercial).

-Plaza de la Junta de Castilla y León.

-Carretera de Rueda.

En el sentido contrario, hacia la Plaza Poniente y de 19:30 a 03:15 horas, serán estas:

-Carretera de Rueda.

-Plaza de la Junta de Castilla y León.

-Paso de Zorrilla, 153 (frente a Centro Comercial).

-Paseo de Zorrilla, 65 (frente a Centro Comercial).

-Paseo de Zorrilla, 10 (junto a Campo Grande).

-Plaza del Poniente.

Programa completo

No menos importante es el programa completo, por lo que si quieres conocer todo el catálogo de actividades que hay para estos días lo puedes hacer a continuación:

JUEVES 12

15:00 a 23:00 h. Apertura de inscripciones y recogida de alimentos “Operación Kilo”.

16:00h. Excursión libre a Esguevillas de Esgueva – visita Museo de la Moto Clásica. 19:00h. Actuación musical DJ - "Who is in da house" - Plaza Pingüinos. VIERNES 13

10:00 a 23:30 h. Apertura de inscripciones y recogida de alimentos “Operación Kilo”.

12:00 a 22.00 h. Degustación de “Caldo Pingüinero” y “Café Pingüinero”.

12:00 a 22:30 h. Entrega de copa y piñones para la fiesta de Nochevieja y Año Nuevo Pingüinero.

13:00 a 14:30 h. Actuación musical DJ - "Who is in da house" - Plaza Pingüinos.

16:30 h. Excursión turística a Mojados + Aperitivo + Exhibición de MX Free Style a cargo de Maikel Melero, Pedro Moreno y Greg Rowbottom.

19:30 h. Actuación musical DJ - "Who is in da house" - Plaza Pingüinos.

21:15 h. Concurso de "Alimentos de Valladolid" - Escenario / Plaza Pingüinos

21:30 h. Concierto musical Plaza Pingüinos: "ROCK'N'ROLL CIRKUS"

00:00 h. "FIESTA DE NOCHEVIEJA Y AÑO NUEVO PINGÜINERO” Campanadas con los 12 piñones y brindando con "espumoso de Castilla y León" + "Show Brasil".

00:15 h. Concurso de "Alimentos de Valladolid" - Escenario / Plaza Pingüinos

00:30 h. Concierto musical Plaza Pingüinos: "WE LOVE QUEEN" (Musical).

02:00 h. Show Animación "Show Brasil".

SÁBADO 14

07:30 a 10:00 h. “Desayuno Pingüinero”

10:00 a 23:30 h. Apertura de inscripciones y recogida de alimentos “Operación Kilo”.

12:00 h. Excursión "DESFILE DE BANDERAS 2023".

Recibimiento de las autoridades Paseo de Recoletos.

Exhibición de MX Free Style a cargo de Maikel Melero, Pedro Moreno y Greg Rowbottom.

13:00 a 14:30 h. Actuación musical DJ - "Who is in da house" - Plaza Pingüinos.

18:00 h. Exhibición de MX Free Style a cargo de Maikel Melero, Pedro Moreno y Greg Rowbottom - Centro Comercial VallSur (Valladolid).

19:00 a 23:00 h. “Cena Pingüinera”.

19:30 h. Actuación musical DJ - "Who is in da house" - Plaza Pingüinos.

20:00 h. DESFILE de ANTORCHAS - Valladolid.

20:30 h. HOMENAJE a los fallecidos “Vientos de silencio” (Agrupación Gaitas Nivaria) – Pistas deportivas Acera de Recoletos (Valladolid).

21:15 h. Concurso de "Alimentos de Valladolid" - Escenario / Plaza Pingüinos

21:30 h. Concierto musical Plaza Pingüinos: "ROCK AND RIOS BAND"

23:00 h. Quema de "FALLA Pingüinos 2023".

00:15 h. Concurso de "Alimentos de Valladolid" - Escenario / Plaza Pingüinos

00:30 h. Concierto musical Plaza Pingüinos: "LA FUGA"

DOMINGO 15

07:30 a 10:30 h. “Desayuno Pingüinero”, apertura de inscripciones y recogida de alimentos “Operación Kilo”.

11:00 h. Entrega de los premios “PINGÜINOS DE ORO Y DE HONOR 2023”.

11:30 h. Entrega de trofeos “CONCENTRACIÓN PINGÜINOS 2023”.

11:45 h. Segundo sorteo de MOTO para inscritos y regalos.

12:30 h. Clausura de la Concentración “PINGÜINOS 2023”.

Cortes al tráfico

Igualmente, la concentración motera afectará directamente al tráfico rodado habitual de la ciudad, por lo que si quieres conocer todo los cortes que habrá durante estos días puedes hacerlo pinchando en este enlace.

