Varapalo judicial a Abogados Cristianos: rechazan su recurso contra la pancarta LGTBI en el Ayuntamiento de Valladolid

El recurso contencioso-administrativo presentado por Abogados Cristianos por la colocación de una pancarta LGTBI en el Ayuntamiento de Valladolid el pasado 28 de junio de 2022 con motivo del Día Internacional del colectivo ha sido rechazado por el juez. Así lo ha dado a conocer este miércoles el propio alcalde del Consistorio, Óscar Puente, a través de sus redes sociales. Sin embargo, EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León ha podido ponerse en contacto con la presidenta de la asociación, Polonia Castellanos, quien ha asegurado en declaraciones a este periódico "no tener conocimiento de esta notificación".

No obstante, ha anunciado que en cualquier caso, en el momento de conocerla, presentarán un "recurso de apelación que iría directamente al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León". "La última notificación que tenemos nosotros es que ellos pidieron una suspensión, es decir, que no se pronunciase el Juzgado hasta que resolviesen otro recurso y les han dicho que no a la suspensión antes de ayer. De todas formas, en cualquier caso apelaríamos porque hemos ganado alguna sentencia", ha matizado Polonia Castellanos.

Cabe recordar que ya el pasado verano el máximo órgano judicial de la Comunidad dio la razón a Abogados Cristianos en una causa similar abierta contra la Diputación de Valladolid. En ese momento, la presidenta de la Asociación señaló que de volver a hacerlo "podríamos hablar de prevaricación". Por aquel entonces, el auto de los magistrados remarcaba que "la exhibición de la bandera arcoíris vulnera el principio de neutralidad ideológica" y señalaba que "la carga ideológica de la enseña no puede negarse, procediendo a su retirada".

La presenta sentencia, a la que ha tenido también acceso en su totalidad este periódico, subraya que en el día de los hechos demandados, "nos encontramos ante un acto de celebración de un evento, de un día de recuerdo y la promoción de valores que son, clara e indiscutiblemente, constitucionales y que no se encuentran vinculados a ningún partido político, pese a lo que parece presuponer la actora, sino que todos los poderes públicos están obligados a proteger y promover".

Igualmente, el juez ha expuesto en el auto que "no llega a comprender" porque el hecho de defender la "diversidad", tal y como exponía el cartel colgado en el Ayuntamiento, o así como la "diversidad sexual en referencia a las personas que tienen tendencias sexuales, por llamarlas de alguna forma porque también esto sería discutible, afecta a la neutralidad, porque debe entenderse que todas las personas e instituciones democráticas forman parte y son respetuosas con el ordenamiento jurídico y constitucional español".

No obstante, la presidenta de la Asociación ha reiterado la intención de Abogados Cristianos de presentar un recurso de apelación en el momento de conocer la notificación, la cual, nuevamente, han asegurado "no recibir nada". "En cualquier caso apelaríamos y que se preocupe más del dinero que tiene en Suiza supuestamente y deje de poner banderas ideológicas", ha sentenciado rotundamente Polonia Castellanos.

