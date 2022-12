Río Shopping estalla de alegría con el Gordo de la Lotería de Navidad: "Es lo más grande que hay”"

Río Shopping tiene algo con la lotería. Hoy ha quedado patente con el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. La Rana de Oro ha repartido felicidad, una vez más. Primero, con diez décimos del Gordo del sorteo y después con un quinto premio.

"Hemos dado el primer premio con el 5.490. Diez décimos vendidos en ventanilla, todos en el mes de noviembre. Alguna persona me ha dicho que tenía un décimo y que iba a venir luego. Otro décimo a través de la web ha ido a Gijón. He hablado con la chica y no se lo creía", asegura Luis Vázquez, el dueño de la administración. Ninguno de los agraciados se ha llevado más de un décimo.

A renglón seguido, pasadas las 12.00, daba otro premio. En esta ocasión un quinto con el 38.454. Otros diez décimos vendidos en ventanilla, en este caso en el mes de agosto.

"Esto es una pasada. El Gordo de la Lotería de Navidad es lo más Grande. Siento una felicidad enorme", ha asegurado Luis, muy contento, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Ya en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de 2020 dieron un tercer premio y un quinto, todo en ventanilla. Este mes "ha sido maravilloso", explica, y todo porque han dado un premio de La Primitiva y otro de la Lotería Nacional.

