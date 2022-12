Alegría desbordante en un bar recién abierto de Valladolid con el Gordo de la Navidad

Valladolid está de suerte. El Gordo ha tocado aquí y no pueden estar más felices con la noticia. El número agraciado ha sido el 05490 y ha caído en The tunnel bar, en la Avenida Segovia. El dueño del establecimiento, Pedro Sastre, confiesa: "No puedo estar más feliz”.

Lleva muy poco tiempo con el establecimiento abierto, ya que hicieron recientemente una reforma y levantaron la trapa con el local reformado hace solo tres meses. Y ya ha conseguido alzarse con el premio de los premios, ese que todo el mundo espera con ansia e ilusión. La historia no puede ser más increíble. Solo un décimo vendido, a un afortunado que aún desconocen y que esperan venga pronto a celebrar esta felicidad que, hoy también, es un poco culpa de Pedro Sastre.

Champán, brindis y mucha ilusión en el negocio de un joven que ya es parte de la historia de Valladolid.

Pedro Sastre, propietario de The Tunnel Bar de Valladolid

Sigue los temas que te interesan