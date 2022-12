Metodologías activas e impacto en la comunidad: las claves del Proyecto AMEI, Premio a la Innovación Educativa de la UVa 2022

El Aula Modelo Experimental Inclusiva para las áreas de expresión en los Grados de Educación (Proyecto AMEI) ha recibido este lunes el Premio a la Innovación Educativa de la Universidad de Valladolid en su edición de 2022. La iniciativa ha sido dirigida por Alicia Peñalba Acítores, profesora de la Facultad de Educación de Palencia, que ha sido la encargada de recoger el galardón, dotado de 3.000 euros. Además, un proyecto sobre mejora del aprendizaje y otro sobre emprendimiento han recibido dos accésits ex aequo en estos galardones de la UVa

El jurado encargado de conceder el galardón ha destacado el carácter innovador, el impacto social, la transmisión de valores entre el alumnado y los buenos resultados del Proyecto. Peñalba, tras recoger el premio, ha recordado que se trata de una iniciativa de un grupo de profesores de música, plástica y corporal con dos objetivos fundamentales: revolucionar la innovación en educación superior con metodologías más activas pero a su vez logrando un impacto en la comunidad.

Se trata de un proyecto que lleva cuatro años en funcionamiento aunque, según ha destacado Peñalba, antes ya se venían realizando observaciones de situaciones reales, seguimiento de cursos, jornadas musicales, acción en barrios o iniciativas de educación en la naturaleza.

Destacable es también la labor del Proyecto AMEI para lograr la dinamización del Campus de Palencia, y el uso del MotionComposer, un dispositivo digital que transforma el movimiento del cuerpo en música y que facilita el aprendizaje. Otro aspecto destacado son las instalaciones multisensoriales al aire libre dentro del propio Campus. Peñalba ha agracedio el premio al Consejo Social y a todo el grupo de profesorado, colaboradores externos y alumnado que forman parte del Proyecto.

Dos accésits ex aequo

También han sido entregados este mismo lunes dos accésits ex aequo otorgados a otros dos proyectos innovadores de la UVa. El primero de ellos, a un proyecto de mejora del aprendizaje y del desarrollo de las 'soft skills' (competencias suaves) mediante los modelos Flipped Learning y STEAM, dirigido por Pedro Sanz Angulo, profesor de la Escuela de Ingenierías Industriales.

Pedro Sanz ha explicado el proyecto y ha asegurado que su objetivo principal es fomentar las competencias "transversales" que permitan a los alumnos garantizar su éxito "a nivel profesional y personal". En concreto, ha destacado que el mercado laboral exige a los alumnos ser polivalentes, proactivos, familiarizados con tecnología e idiomas, adaptarse y trabajar en equipo. Y ha abogado por el impulso de metodologías activas para conseguir "aprendizajes más significativos".

El otro accésit ex aequo ha sido otorgado al proyecto 'Go to the job market', con un fuerte carácter multidisciplinar, y que ha sido coordinado por Joaquín Adiego, profesor de la Escuela de Ingeniería Informática, y Natalia Martín, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Se trata de un proyecto en el cual los alumnos tienen que desarrollar una app que les ayuda a practicar competencias como el liderazgo o el trabajo en equipo.

Se trata de un proyecto colaborativo en el que los estudiantes de Ingeniería Informática han desarrollado las app mientras que el modelo de negocio ha ido a cuenta de los estudiantes de Económicas y Empresariales. Además, su coordinador Joaquín Adiego ha destacado como puntos fuertes la supervisión y evaluación conjunta y externa, la existencia de 13 equipos interdisciplinares y el hecho de crear apps con valor real en el mercado.

140 proyectos de innovación, 53 de ellos excelentes

El rector de la UVa, Antonio Largo, ha calificado esta jornada como "uno de los días más agradables de la universidad" ya que se basa en "reconocer la labor diaria de nuestros profesores". "Es un rasgo que nos distingue, la preocupación por mejorar la calidad de la docencia en el día a día", ha señalado.

Largo ha señalado que la universidad se debe a "sus estudiantes, que confían en el equipo de la UVa para buscar la formación académica y personal que les procure desarrollar una carrera profesional en el futuro". El rector ha destacado que este año se han resuelto ya 140 proyectos de innovación docente, de los que 53 han sido calificados como excelentes y otros 56 como destacados. Además, se ha llegado a 31 grupos reconocidos en innovación docente.

Largo ha destacado que son tres proyectos que son "fantásticos" en diferentes ámbitos y ha felicitado a los galardonados "por el premio y por su labor". El presidente del Consejo Social, Óscar Campillo, ha definido el día como "bonito y especial" y ha asegurado que se basa en "reconocer a profesores que se han distinguido por el inconformismo". "El ser humano progresa por personas que no se conforman con hacer las cosas como se hacían hasta ahora", ha zanjado Campillo.

