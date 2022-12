Cinco millones de visparras en forma de cupón llenarán España con la tradición más arraigada de Zamora

La directora de la Agencia de la ONCE de Zamora, Anabel Martín; y el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Requejo

El próximo miércoles 21 de diciembre, el Cupón de la ONCE tendrá como protagonista las mascaradas de invierno de Zamora. En un total de cinco millones de cupones estará impresa una preciosa fotografía de la Visparra o Talanqueira de San Martín de Castañeda. Una instantánea de Javier Alcina, cedida a la ONCE por el Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora.

Así, una de las tradiciones más arraigadas de la provinicia recorrerá el país en forma de sorteo, en una representación de las 19 mascaradas que se celebran en Zamora, sobre todo en los meses de diciembre y enero. Como ha explicado la directora de la Agencia de la ONCE de Zamora, Anabel Martín, la intención de este cupón es "no olvidar de donde venimos para saber a donde vamos", por ello, ONCE quiere que la historia de Zamora recorrra la geografía española.

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Requejo, ha destacado la importancia de que "se difundan nuestras tradiciones" por España y se ha mostrado orgulloso de poder participar en dicha iniciativa. "Es una apuesta más por estas fiestas que se remontan a un pasado muy antiguo, que debemos mantener y promocionar", ha añadido Requejo, para después recordar la reciente creación de la Federación Mascaraza, con las asocaciones de mascaradas de la provincia, bajo el amparo de la Diputación de Zamora.

"Ifeza es de todos"

Por otro lado, Francisco Requejo ha sido cuestionado por el mensaje que lanzaba en los últimos días en redes sociales, donde animaba a los clubes deportivos a utilizar Ifeza para sus celebraciones deportivas. Algo que ha hecho extensivo a todas las asociaciones y equipos que quieran aprovechar "unas instalaciones bien acondicionadas y que son de todos los zamoranos".

El presidente de la Diputación Provincial ha recordado que la idea del equipo de gobierno desde el inicio de la legislatura es impulsar el recinto ferial zamorano. Algo que tuvo que dejarse en pausa al ser utilizado primero como vacunódromo y luego como centro de acogida para los desplazados por los incendios de la Culebra, pero que ahora quiere ampliar su actividad.

