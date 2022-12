El TSJ de Castilla y León absuelve de blanqueo de capitales a tres personas y les devuelve un coche y una vivienda

El Tribunal Superior de Justicia ha estimado íntegramente el recurso de apelación interpuesto por Máximo, Millán y Patricia, contra una sentencia dictada por la sección 2ª de la Audiencia Provincial de Valladolid en fecha de 1 de junio de 2022 y revoca parcialmente la resolución, dejando sin efecto la condenad de los apelantes por el delito de blanqueo de capitales, del que se les absuelve libremente dejando sin efecto la pena impuesta por dicho delito así como el decomiso del vehículo BMW y el inmueble situado en la localidad de Tudela de Duero.

Se declaran de oficio las costas de esta apelación y las de primera instancia relativas al delito de blanqueo de capitales por el que se absuelve a los apelantes. Contra esta sentencia cabe recurso de casación que podrá prepararse en la misma sala en los cinco días siguientes al de su última notificación para su interposición ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

La Audiencia Provincial de Valladolid dictó sentencia el 1 de junio de 2022, por lo que respecta al delito de blanqueo de capitales en unos hechos que se remontan al año 2001.

Máximo, desde ese 2001, había sido condenado en múltiples ocasiones por la comisión de delitos contra el patrimonio y únicamente trabajó durante un año, cinco meses y veintinueve días, careciendo de ingresos que no fueran los derivados de los delitos cometidos, asegura la sentencia. Millán trabajó para la empresa FASA Renault, siendo la baja el 18 de julio de 2001 por jubilación y percibió pensiones. Mientras que Patricia trabajaba como ama de casa.

Para poder ocultar el dinero que generaban los delitos cometidos por Máximo y poder beneficiarse de estos ingresos, Millán y Patricia colaboraban con su hijo Máximo y Millán puso a su nombre el automóvil BMW. Con este dinero que provenía de los delitos cometidos previamente por Máximo se pagaron varias reparaciones y el 2 de diciembre de 2015 un inmueble situado en Tudela de Duero.

Sin embargo, en el nuevo texto, se apunta que no se acepta este relato por el acusado, Máximo, desde el mes de febrero del año 2001 y hasta el mes de febrero de 2014, cometió diversos delitos contra el patrimonio por los que fue condenado en sentencias dictadas por distintos Juzgados de lo Penal, si bien no consta si la comisión de tales hechos le reportó o no beneficios económicos.

El acusado Millán, padre del anterior, percibió dinero de las pensiones mientras que su esposa acusada, Patricia, ha trabajado siempre como ama de casa.

El acusado Millán puso a su nombre un BMW que se abonaron en metálico y que los acusados Millán y Patricia efectuaron, en fecha 2 de diciembre de 2015 la compra de un inmueble situado en Tudela de Duero por un importe de 12.000 euros, precio que fue entregado en metálico.

Asegura la sentencia que no consta suficientemente acreditado que, para la adquisición de tales bienes por parte de los acusados, los mismos utilizasen dinero procedente de la actividad delictiva del acusado Máximo con el fin de ocultarlo.

