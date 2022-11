Óscar Puente pide reflexión al PP tras las salidas: “Caen piezas y por descarte pondrán a alguien”

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha valorado la renuncia de Pilar del Olmo a ser candidata a la Alcaldía por el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid y el adiós político de José Antonio de Santiago-Juárez en la mañana de este martes, 29 de noviembre, y en la presentación de la nueva ordenanza del consistorio para poner en marcha la Zona de Bajas Emisiones.

“No voy a hacer quinielas ni voy a opinar sobre el casting del PP. Caen piezas y por descarte pondrán a alguien”, ha asegurado el regidor, que ha deseado suerte tanto a Pilar del Olmo como a José Antonio de Santiago-Juárez.

El alcalde de Valladolid se ha preguntado: “¿Cuál ha sido su aportación para mejorar Valladolid?” citando a los dos salientes y ha añadido que “espera que los que vengan lo hagan con otro propósito”.

“Dicen que a mí me va a ir mal y los que salen por la puerta son ellos. No me preocupa a quién pongan”, ha finalizado.

