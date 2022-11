Dulces Galicia: los secretos de la empresa histórica y familiar que hace los mejores polvorones de España

Dulces y Pastelería Galicia comienza su actividad en el municipio vallisoletano de Tordesillas, allá por el año 1850. Desde entonces, continúa su actividad hasta la actualidad pasando de padres a hijos. Desde Fermín (1850), Melitón (1889), Fermín (1916), Amador (1946), Carlos (1982), Alfonso (1995), hasta llegar a Álvaro Galicia Pascual, de tan solo 29 años, director responsable de Producción en la actualidad que recibe a EL ESPAÑOL de Castilla y León en la planta ubicada en el Parque Logístico de la localidad vallisoletana, para conocer un poco más su actividad y también su brillante historia.

La marca elabora dulces tradicionales de forma artesana respetando las recetas originarias. Entre estas elaboraciones están sus conocidos polvorones El Toro, que hacen las delicias de muchos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, más ahora que la Navidad ya toca a la puerta en un año 2022 que agoniza.

También hacen productos típicos del lugar como los amarguillos, las rosquillas, palmeras, canelos, Alfonsinos o los mojicones, todos únicos y exclusivos de una marca que tiene un sello de identidad propio. Las pastas artesanas, los bollos de aceite, de hojaldre y mantecados tampoco faltan en sus hornos a los que se suman los toritos de chocolate, que son los mantecados cubiertos de este manjar que se han incorporado recientemente a su recetario.

Dulces Galicia, la pastelería que lleva el mismo nombre y los polvorones El Toro se vieron envueltos el pasado mes de septiembre en una polémica a través de las redes sociales. Este es un capítulo olvidado ya gracias al apoyo de todos, incluido el de las diferentes formaciones políticas. La compañía trabaja, como siempre, en dar el mejor producto a sus clientes en estas fechas tan señaladas.

Dulces Galicia: los secretos de la empresa que hace los mejores polvorones de España

Una historia de quilates

“Nacemos en el año 1850. Fermín estaba a la cabeza de la primera generación. Yo soy la sexta generación de la familia que se dedica al dulce y la empresa ha crecido de forma exponencial. Recuerdo, cuando estaba mi abuelo al frente, que seríamos entre ocho y nueve trabajadores, como mucho. Ahora contamos con 31”, explica en declaraciones a este periódico Álvaro Galicia Pascual, director responsable de Producción de Dulces Galicia, en la visita de este periódico a la planta de la marca vallisoletana, más concretamente, a su centro de trabajo en el polígono de Tordesillas.

Álvaro lleva en la empresa desde que nació, hace 29 años. Ha estado con su padre toda la vida, pero cogió las riendas en 2017, cuando acabó la carrera. Aprendió los gajes del oficio de él. No perdía detalle, lo que le sirve en la actualidad para gestionar perfectamente la marca y saber lo que tiene que hacer cada momento.

Álvaro junto a la línea del tiempo que hay en la fábrica

Ahora luchan por combatir la inflación derivada de la subida en el precio de la energía. Su partida de gastos ha crecido pero “los números salen”, aunque la coyuntura económica a nivel mundial en la que nos encontramos está obligando a hacer ajustes de precios.

“Nuestros clientes principales están en el mercado nacional. Trabajamos el Norte de España, que es donde más nos hemos extendido. Queremos seguir haciendo nombre y continuamos negociando con las diferentes cadenas en busca de potenciar nuestra expansión”, confiesa nuestro entrevistado.

Una campaña navideña que llega con sorpresas

La campaña de Navidad ha arrancado más pronto que nunca para Dulces Galicia. A mitad del mes de septiembre ya empezaron a preparar la producción de los polvorones El Toro. El pico de ventas y cuando más pedidos se acumulan es en este mes de noviembre ya que las distintas cadenas y grupos comerciales comienzan a montar sus surtidos navideños en los diferentes puntos de venta y el mejor polvorón de España no puede faltar, claro está.

Este año, desde la compañía vallisoletana, han lanzado una edición especial con una caja metálica que cuenta con un diseño espectacular y que está “funcionando y llamando la atención”. Un recipiente que contiene 420 gramos de polvorones El Toro original y también con almendra. Unas 14 unidades con una tarjeta en su interior en la que cuentan la historia de la compañía.

La nueva caja de Dulces Galicia

Nuestro entrevistado asegura que querían diferenciarse de lo clásico y por eso han presentado esta caja. Querían innovar y están muy contentos con el resultado. “Es algo diferente que se puede regalar en este periodo tan especial del año”, añade Álvaro Galicia, mientras controla que todo vaya bien en la fábrica en la que nos encontramos.

Pastelería Galicia, el centro de la marca situado cerca del Ayuntamiento de Tordesillas, también tiene una tienda online que aumenta su movimiento en el mes de noviembre y también venden a través de Amazon.

El secreto del mejor polvorón de España

La diferencia que tienen los polvorones El Toro con respecto a la competencia, lo que hace que nuestro producto sea el número 1 es “su sabor y también su textura. Son únicas. Al comérnoslo se deshacen en boca y podemos disfrutar de ese increíble sabor a canela”, asegura Álvaro que añade que “otro punto fuerte” es que en el mercado no hay producto igual atendiendo a los parámetros de calidad-`precio.

No hay mesa en Navidad en la que no haya un polvorón El Toro. Los pequeños, tras deleitarse con la cena de Nochebuena o con la de Nochevieja, los abren y disfrutan con su sabor. También lo hacen los mayores. Los vallisoletanos presumen, como no podía ser de otra manera, de que esta delicia está hecha en la provincia.

Usan las mejores materias primas que puede haber para su producto. “Las que mejor encajan con él. Además, contamos con un muy buen feelling entre los trabajadores. Hacen los productos en el mejor ambiente y eso repercute a la hora de que el producto esté tan rico como está”, añade Álvaro orgulloso.

Una polémica para seguir creciendo

En septiembre, tras la celebración del Toro de la Vega de Tordesillas, la polémica saltó con Dulces Galicia. Todo por unos comentarios que se vertieron en su cuenta de Google. “Eran desproporcionados. Nosotros lo denunciamos a través de Twitter y la publicación se viralizó rápidamente”, explica el director responsable de Producción de la compañía.

“Nos duele que opinen o ataquen con algo que no tiene que ver con el producto en sí”, asegura y añade que el apoyo les llegó “por parte de todos los partidos políticos” y que “se sintieron muy apoyados y arropados tras lo ocurrido” en algo que les ha dado más fuerza para seguir adelante.

En cuanto al futuro, Álvaro es optimista y piensa en crecer. Hace tres años inauguraron esta fábrica, pero el objetivo es “conseguir que en seis se nos quede pequeña. No me cierro a nada, ni en el mercado nacional, ni más allá”, finaliza.

Dulces Galicia mira al futuro con optimismo y nos sigue deleitando con el sabor de sus mejores productos… con los polvorones El Toro a la cabeza.

Álvaro durante la entrevista

Sigue los temas que te interesan