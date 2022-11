El recuerdo de Iratxe García a la joven vallisoletana asesinada en Bélgica: “Acabemos con el machismo que mata”

Iratxe García, la eurodiputada vallisoletana y presidenta además del Grupo de Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, ha recordado este miércoles en la Cámara de Estrasburgo a Teresa Rodríguez, la vallisoletana asesinada a manos de su expareja en Bruselas el pasado mes de octubre y ha reclamado una Ley de Violencia de Género en toda Europa.

“Quiero hacer una intervención diferente. Quiero poner nombre a las víctimas. Teresa Rodríguez era una joven de 23 años con muchos sueños, ilusiones y proyectos que se han visto truncados cuando su expareja, un asesino machista, viajó hasta Bélgica para asesinarla”, ha comenzado la eurodiputada.

Iratxe García ha asegurado que Teresa no es un número más. Ha añadido que la violencia de género es una realidad que no entiende de fronteras. Los machistas asesinos no encuentran barreras, ha asegurado.

Teresa no es un número más.

Teresa vio truncada su vida.

Teresa se merece que sigamos trabajando para que no haya más mujeres asesinadas.



Pongamos fin a la violencia de género. Está en nuestras manos.



Que no haya más Teresas.



La también presidenta del Grupo de Alianza Progresista de Socialistas Demócratas en el Parlamento Europeo, ha apostado por “acabar con el machismo que mata” y ha abogado por una legislación europea que dé unas pautas para delimitar qué es ser víctima de violencia de género.

Iratxe García ha finalizado haciendo un llamamiento a seguir trabajando a todos los países de la unión en busca de una directiva europea contra la violencia de género para prevenir estas situaciones.

