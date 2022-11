De vinos y almuerzos por Intur con los colegas de El Español-Noticias de Castilla y León

Años ha que no pisaba la Feria de Muestras (Intur) en plena actividad, ni me acercaba a saludar a los políticos con la asiduidad que antes. Pero al ver a mi amigo Santonja con Mañueco tuve la deferencia. Cosas de la edad…

Pero lo mejor de la mañana en la feria de turismo vino de la mano de la directora y del editor del periódico más leído de Castilla y León (casi 1.900.000 usuarios únicos dos meses consecutivos), lo que hace que El Español-Noticias de Castilla y León sea líder indiscutible en nuestra Comunidad.

Aviso a navegantes…

Con Silvia García y Carlos Velasco recorrimos el enorme stand de CyL, -por algo es la región más grande Europa- y al llegar al terruño del editor (la salmantina Sancti Spíritu), sus paisanos, en este caso Javier Hidalgo, alcalde de Villanueva del Conde y diputado de turismo de la diputación charra, nos ofreció un vino delicioso de la Sierra de Francia y varias tandas de jamón, unas en platillos pequeños y otras en bandeja. Ciegos nos pusimos… hasta el punto de que, con una tapa más, no hubiera sido necesario el almuerzo posterior del que hablaremos más adelante.

El vino en cuestión es un Rufete de los viejos viñedos (80 años) de Villanueva del Conde, con la etiqueta: “Viñas del Cámbrico, Rufete, Miranda, 2017”. En palabras de Velasco, que cultiva el buen paladar, resultó un vino muy agradable, lleno de frescura y afrutado. Luego remataría Javier Hidalgo que es un vino de la D.O./I.G.P. :VC Sierra de Salamanca, de agricultura ecológica. Para uno, que no entiende mucho de ello, resultó de trago fácil, porque entraba que era un primor…Silvia opinaba lo mismo.

Con los jefes en plena degustación de vinos

No podemos dejar al margen el jamón de Guijuelo -gloria bendita- que además estaba cortado por el célebre Jesús Merino; con decirles que Merino es uno de los promotores y profesores de la Academia Internacional de Corte de Jamón que hay en Guijuelo, queda todo dicho. Hasta Japón ha ido el bueno de Jesús Merino a realizar cortes de jamón.

Desde el stand salmantino, entre copa y copa de vino y de jamón de la tierra, íbamos saludando, o mejor dicho, nos saludaban todos los conocidos que pasaban por. Y allí pudimos saludar a Alejandro Galán (técnico de la dirección general de Turismo de la Junta), con antecedentes de mi Villarrobledo del alma. Y es que El Español-Noticias de Castilla y León tiene tirón, así como los que lo parieron: Carlos Velasco y Silvia García, (me refiero a Noticias de Castilla y León, que luego vendría esa unión con un grande del periodismo como es Pedro J. Ramírez, creador y factótum de El Español).

El editor y la directora del periódico con el consejero de la Junta Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández y Javier Hidaldo, diputado de Turismo de la diputación salmantina

Lo cierto es que fue una mañana muy agradable, divertida y llena de anécdotas la que pasamos con los colegas del digital, entre los que estaban los jefes citados, más la redactora jefa, Alejandra González, los periodistas Chuchi Fernández, Alvar Salvador y Oscar Estaire. Y el sustento, la base, los que generan la pasta a base de patear la región y ser pesados con sus llamadas a todo aquél que tenga algo que anunciar; dos colosos de la publicidad como son Francisco Izquierdo y Carlos Ramos.

Uno, que conoce bien esa rama, -tan fundamental en el periodismo, se diga lo que se diga- siempre he sentido un gran respeto por los comerciales. Y para muestra, sirva de ejemplo el pedazo de periódico, de papel, que ha lanzado para Intur El Español-Noticias de Castilla y León. Es una edición especial de 50.000 ejemplares con motivo de la feria del turismo. Se han distribuido por toda la región y, obviamente, en la propia Feria de Muestras de Valladolid. Una edición perfectamente maquetada bajo la dirección de Silvia García, y lleno hasta arriba de publi a cargo de Fran y Carlos. ¡Enhorabuena!

Del almuerzo no largaré mucho, se hizo a vuela pluma por el lleno que había en todos los restaurantes de la zona. Y las cosas que se hacen deprisa no lucen. Es como el toreo: hay que hacerlo despacio y con gusto. Pero bueno, éramos invitados por el gran jefe y, a pesar de que los tres íbamos casi comidos con el buen jamón guijuelense, teníamos que ir al almuerzo oficial con el resto de compañeros. Lo cierto, es que fue caro y escaso de contenido y de calidad. Lo mejor el tinto ribereño. No citaré el restaurante ni el vino.

Parte del equipo en el almuerzo

Casi todos pedimos platos parecidos: Tallarines negros con setas y langostinos y de segundos chipirones a la plancha con mayonesa y no sé qué más. Y de postres copa de helado unos y frutas otros. Y cafés. A casi 26 pavos per cápita.

Tras el condumio, cada mochuelo a su olivo; ellos a Intur y un servidor a echarse la siesta, que a estas edades es de obligado cumplimiento. Antes, sugerí una foto de familia con los que quedábamos, ya que algunos de los comensales habían marchado a la redacción. Y la hicimos delante de dos columnas publicitarias que anunciaban el especial, muy cerca de la entrada de acceso al recinto expositor. Es la foto de la portada.

Enhorabuena a todos los que laboráis en el periódico más leído de Castilla y León. Por algo será.

P.D. 1 Deja tu egoísmo en la puerta cada mañana y haz un verdadero gran trabajo. Pocas cosas hacen sentir mejor que un trabajo bien realizado decía Robin S. Sharma

P.D. 2. Fran, el jamón de Guijuelo es un buen recurso para satisfacer anhelos…(jeje)

