La conexión de Reyes Maroto con el pequeño pueblo de Ataquines: el amor de un padre y el orgullo de sus vecinos

Ataquines es un pequeño pueblo de la provincia de Valladolid que cuenta, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, con 564 habitantes. Se encuentra inmerso en la ruta que conforma la N-VI y su término municipal llega hasta el Valle del Adaja, lugar en el que se encuentra un pequeño y acogedor merendero ideal para las jornadas soleadas. A la entrada del municipio, un cartel que anuncia, con orgullo, donde estamos.

La localidad vallisoletana presume de contar con una ilustre vecina. Se llenan de orgullo cuando hablan de Reyes Maroto, actual ministra de Industria, Comercio y Turismo, que este lunes ha anunciado que será la candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid para competir contra José Luis Martínez-Almeida, actual primer edil de la capital madrileña.

No será fácil su empresa. El PSOE no gana las elecciones en Madrid capital desde el año 1987. En la actualidad, los socialistas son la cuarta fuerza política en el Ayuntamiento madrileño. Después de Más Madrid, PP y Cs. El reto que tiene por delante es mayúsculo, y el pueblo pucelano lo valora.

De izquierda a derecha, las ministras Isabel Rodríguez, Nadia Calviño, Reyes Maroto, María Jesús Montero y Pilar Alegría. A. Pérez Meca Europa Press

“Es una mujer buena, constante y muy trabajadora”, asegura el propietario, desde hace 44 años, del Bar El Viaje. Su padre, Julio Maroto, confiesa en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que su hija “está muy ilusionada” con este nuevo reto. El pueblo confía en ella y la acoge, cada vez que hace una visita, con los brazos abiertos.

“Una niña muy trabajadora”

A nuestra llegada al pueblo preguntamos por Julio. Los vecinos rápidamente responden para indicarnos y guiarnos hasta donde está la casa del padre de Reyes Maroto. Tocamos el timbre. No contesta. Volvemos a intentarlo apenas cinco minutos después. Julio aparece. Le sorprendemos comiendo y nos atiende a pesar de que no quiere hacer ruido para no crear controversia ni meterse en rollos políticos.

En su humilde hogar nos enseña los recortes de prensa de su hija. Algunos de cuando fue nombrada ministra, en el año 2018. Son recuerdos de padre que guarda con amor y ternura, la que demuestra mientras habla de la infancia de la que es su hija.

“Reyes nació en Medina del Campo, pero su infancia la ha vivido en Ataquines”, nos explica el padre, de 80 años, y agricultor de toda la vida. Su madre, Pilar Illera, se encuentra en la actualidad en una residencia que se ubica a escasos kilómetros en el término municipal de Olmedo, también dentro de la provincia de Valladolid.

Julio Maroto, padre de Reyes Maroto, en su casa de Ataquines

“En su infancia era una niña trabajadora y muy maja. Ha sido muy estudiosa para llegar hasta donde ha llegado. Se crió aquí, en Ataquines. Estudió en Valladolid y se fue a Madrid donde lleva 30 años. Viene mucho al pueblo. Estuvo el viernes pasado viendo a su madre y volverá este fin de semana”, asegura Julio Maroto.

El padre nos cuenta que “tenía buenas amigas en el pueblo” y que allí “vivió y creció feliz”. Además, confiesa que Reyes le avisó, mediante llamada, de que iba a afrontar el difícil reto de alcanzar la alcaldía de Madrid el mismo lunes, cuando se hizo oficial. “Es un orgullo tener una hija como ella. Todo lo que tiene se lo ha ganado con esfuerzo”, añade.

La casa de Julio Maroto con recortes de su hija

“Ha llegado a un lugar donde poca gente llega”

Reyes Maroto nació el 19 de diciembre de 1973. Es economista de formación y también profesora universitaria. Es una política que está muy vinculada a la Federación Socialista madrileña. Desde las elecciones autonómicas del año 2015 hasta junio de 2018, fue diputada por el PSOE en la Asamblea de Madrid y es ministra de Industria, Comercio y Turismo desde el 7 de junio del año 2018. Tiene, en la actualidad, 48 años y dos hijos.

En nuestro caminar por las calles de Ataquines, en una tarde lluviosa en el pueblo pucelano, coincidimos con una amiga de la infancia que aún guarda contacto con la ministra y que solo tiene buenas palabras hacia ella.

“Reyes vino aquí desde que era muy pequeña. Recuerdo una infancia con ella yendo al mismo colegio y disfrutando de muchas cosas juntas. Éramos casi vecinas y siempre hemos tenido mucha amistad”, asegura en declaraciones a este periódico, aunque prefiere mantenerse en el anonimato “para no hacer ruido”, asegura.

Ayuntamiento de Ataquines

Explica que durante esos maravillosos años “pasaban las horas jugando al escondite, con las bicis…”, en la calle, vaya. Donde se hace vida en los pueblos. “Nos hemos caído muchas veces juntas, lo típico en las niñas de esa edad. Caerse y levantarse, sin lamentarnos de los rasguños”. Además, también recuerda la adolescencia, cuando “salíamos por las discotecas en Medina del Campo y lo pasábamos muy bien”.

Esta amiga añade que Reyes Maroto “ha llegado a un lugar donde poca gente llega” y lo ha hecho “a base de esfuerzo y trabajo”. “Siempre ha sido muy trabajadora y constante. Ha estudiado muchísimo y ha llegado muy lejos. Tengo un gran recuerdo de ella y todo lo que le está pasando es merecido”, finaliza.

Una más en el pueblo

Tras conversar con la amiga, nos dirigimos al bar del pueblo que se sitúa junto a una de las joyas de Ataquines, la Iglesia de San Juan Bautista. Del siglo XVII, barroca y construida a ladrillo en el lugar que ocupó un castillo. El Bar El Viaje, que a eso de las 15.00 horas de la tarde cuenta con media docena de clientes y en el que atiende Javier, dueño del mismo desde hace 44 años.

“Viene hasta nuestro bar con la familia. En la terraza ha estado dos o tres veces este año. Se sienta como una persona más. Tiene trato con todos los vecinos. Es una chica muy trabajadora y amable. En el pueblo nos alegramos de que le vaya bien”, asegura Javier en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Javier, dueño del Bar El Viaje, en Ataquines

Los clientes corroboran lo dicho por el dueño. Alguno incluso asegura que este año, durante las Fiestas de San Juan Bautista, que se celebran a finales del mes de agosto, se ha “echado un baile con ella” durante la verbena. Otro recuerda el año 2019, cuando la candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid ya protagonizó el pregón de esos festejos.

Una mujer buena, trabajadora y constante. Todo el pueblo coincide en eso. Reyes Maroto afronta este difícil compromiso con el apoyo de su padre, amigos… y también el de Ataquines.

