UCCL se movilizará en Valladolid para exigir una Ley de la Cadena Alimentaria transparente

UCCL se movilizará en Valladolid el próximo miércoles, 31 de agosto, ante el aumento de los costes de producción, que después no se ven traducidos en beneficios. La organización agraria pide, además, "una Ley de la Cadena Alimentaria transparente, en la que podamos ver lo que gana cada eslabón y no que unos se están enriqueciendo y otros están desapareciendo", tal como se ha puesto de manifiesto en la rueda de prensa que ha tenido lugar durante la mañana de este viernes. En ella, UCCL también ha pedido "esfuerzo y responsabilidad a las grandes superficies", y una mayor regulación, porque, tal como han señalado, "cuando compran a tres y venden a 33, es el consumidor el que paga la diferencia".

La movilización se enmarca dentro de las ya convocadas por UCCL a nivel regional, en las diferentes provincias de la Comunidad. La asociación ha recalcado que las administraciones "no tienen tiempo para el sector primario, ya han pasado los 100 días de este gobierno y en Castilla y León no están haciendo nada, pero desde el Gobierno de España tampoco, solo anuncios vacíos que les sirven de publicidad".

UCCL, además, alerta de que "hay bastantes explotaciones que están pensando si cerrar o no y no nos vamos a quedar de brazos cruzados". La organización también pide a la sociedad en general "que apriete a las administraciones, porque no se pueden tomar medidas de bombo y platillo para luego no llevarlas a cabo".

Por otro lado, la entidad en Valladolid ha recordado la importancia del sector primario en la economía de Castilla y León, donde "el PIB depende de este sector en un 20%. Entendemos que no solo es algo urgente para nosotros, sino para el conjunto de la economía". Además, UCCL reclama que "la agricultura y la ganadería se consideren sectores estratégicos porque estamos hablando de la alimentación de las personas".

