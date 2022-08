Agricultores y ganaderos advierten de una sementera "con muy poca liquidez" que podría causar desabastecimiento

Alrededor de medio centenar de agricultores y ganaderos zamoranos se movilizaron hoy frente a la Subdelegación del Gobierno en la provincia para reivindicar la grave situación por la que atraviesa el sector y para advertir de que el alza de los costes, no reflejado en los productos finales, ponen en riesgo la próxima sementera debido a que los profesionales cuentan "con muy poca o ninguna liquidez" para afrontarla, según informa Ical.

Así lo aseguró el coordinador provincial de UCCL en Zamora, Enrique Cortés, organización que convocó esta manifestación, quien vaticinó que si muchos agricultores no siembran ello podría llevar a una "disminución del potencial productivo" y previó que pueda acabar en un "desabastecimiento para el consumidor y un aumento de las importaciones, algo que favorecerá el cierre de explotaciones".

En declaraciones a Ical, Cortés sostuvo que la provincia de Zamora es "doblemente afectada" porque a un año "malo" en producción, en el que los seguros "no responden a realidad de los precios actuales de mercado", se suman los graves incendios, que han afectado directamente al sector agroganadero y "merma la capacidad productiva". "En Zamora las medidas que reivindicamos son aún más necesarias", dijo.

Por último, lamentó que el resto de organizaciones agrarias no hayan querido sumarse a la "unidad de acción" para manifestarse en un momento en que "todos los profesionales están afectados". A su juicio, "no existe representatividad efectiva a nivel de Estado" y afeó que un tercio de los ganaderos y agricultores "no tiene representación en Madrid", que son precisamente los socios de UCCL y La Unión de Uniones.

