UCCL denuncia la “desatención” de Agroseguro a los agricultores a pesar de asegurar sus cultivos

La Unión de Campesinos de León denunció hoy la situación de “desatención que viven los agricultores” por parte de Agroseguro “debido a sus políticas cada vez más agresivas” a pesar de que “los cultivos se aseguran cada año”, según informa la agencia Ical.

Tras un verano “excepcional” en el que se han vivido situaciones “muy anómalas en el campo” como fueron las bajas temperaturas de junio, la ola de calor de julio y la “acuciante sequía”, UCCL señaló que ciertos cultivos representativos de la zona, como son las alubias, se han visto muy afectados. Además, la polinización no se ha producido en la medida habitual en las primeras floraciones por lo que se prevé “una reducción significativa de la producción”, de manera que “en muchos casos no se van a cubrir ni los costes de producción”. Así, se estima una merma de producción del 40 por ciento.

Asimismo, en otras zonas como Ponferrada o el Bierzo en el día de ayer se produjeron fuertes tormentas acompañadas de granizo que han provocado daños en cultivos cuya cosecha es inminente como pueden ser la pera y la uva.

Frente a esta situación, pusieron de relieve que Agroseguro “parece no tener ojos para tan significativa situación y hace comentarios como puede ser que el asurado no es un riesgo que afecte a los cultivos de regadío a pesar de que en su propia normativa recoge como resto de adversidades climáticas todos aquellos siniestros que se produzcan en el cultivo y produzcan pérdidas productivas que, no siendo controlables por el agricultor, sean constatables en la explotación y en la zona que se han producido”.

Por ello, la Unión de Campesinos de León reclamó una “rápida acción” por parte de la entidad gestora para proporcionar los peritos y los medios disponibles para agilizar las peritaciones, así como “una visión más realista sobre la afección de las condiciones climáticas a los cultivos y una menor politización de la situación”.

