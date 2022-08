Dimite el alcalde de La Seca

El alcalde de la localidad vallisoletana de La Seca, Gregorio Bayón, ha presentado en la mañana de este jueves 25 de agosto, su dimisión. El ya exregidor del pueblo pucelano así lo ha anunciado a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Desde 2015 he cumplido con mis atribuciones y responsabilidad con la satisfacción de trabajar por el desarrollo y progreso de La Seca, el pueblo de mi alma y mi corazón, donde siempre he vivido y quiero vivir”, ha afirmado en el escrito.

Añade que “como es público y notorio su estado de salud no es el mejor” y “especialmente desde 2019”. “Mi desgaste personal, motivado por mi salud maltrecha, me obliga a tomar esta decisión, largamente meditada”, ha afirmado.

“Han sido siete años intensos, incluso cuándo he estado al margen por fuerza mayor debido a mi salud”, añade y ha querido agradecer a las personas que le han acompañado en este “intenso viaje” tras “siete años de trabajo conjunto y de cumplir muchas metas planteadas”. Siete años con dos equipos de gobierno.

“Agradezco también la labor de todo el personal del Ayuntamiento. He trabajado codo con codo con cuatro secretarios municipales. He aprendido mucho en mis atribuciones como alcalde gracias a todos ellos. Por supuesto, quiero mostrar mi gratitud a los vecinos de La Seca, a todos. Me he dejado todo lo que tengo con ilusión y amor por este, mi pueblo”, finaliza el comunicado.

