La Junta asegura que está "todo en orden" en el expediente de los encierros de La Seca donde murió un hombre corneado

La Seca se cubría de dolor y duelo este domingo después de la muerte de un vecino de El Carpio, que resultó corneado en el ‘Toro del Cajón’ con motivo de la XIII Fiesta del Verdejo de la localidad vallisoletana, para fallecer unas horas después en el Hospital de Medina del Campo.

“Hemos revisado todo el expediente y visto que estaba todo en orden. Los seguros tramitados. Existía el sistema de doble talanquera, tal y como establece la normativa al ser un municipio de más de 1.000 habitantes. En cuanto a la categoría de los machos: eran menores de cuatro años”, ha asegurado Raquel Alonso, la nueva delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid.

Alonso ha recalcado que “todos los permisos estaban en orden” y además, que el Ayuntamiento de La Seca “tramitó todo con antelación suficiente”. Ha apuntado que “están a la espera de que les llegue el acta correspondiente de la Guardia Civil” para “seguir avanzando en la investigación”.

Preguntada por si las causas podrían deberse a una imprudencia, la nueva delegada territorial no ha querido entrar a valorarlo y ha asegurado que “los espectáculos taurinos son susceptibles de que ocurran accidentes”.

“Vamos tramitando en función de las solicitudes. Hay una normativa y mientras se cumpla no hay problema. Allí había medidas, ambulancias, médico, enfermeros. Mientras se cumpla, iremos viendo. Dentro del marco jurídico no se puede decir que no. Los Ayuntamientos conocen los riesgos y los participantes también”, ha finalizado Raquel Alonso.

Sigue los temas que te interesan