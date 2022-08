De Tarifa a Marruecos: cruzar el Estrecho a nado por un fin solidario y contra un cáncer

El 14 de agosto de 2020 estaba marcado en la agenda del vallisoletano Carlos Pérez Campos desde hacía mucho tiempo. Se iba a enfrentar al gran reto de cruzar el estrecho a nado. Desde Tarifa al islote marroquí de Punta Cires. Un reto deportivo pero también solidario. Sin embargo, todos sabemos lo que ocurrió en marzo…el maldito coronavirus lo impidió. Pero el destino era aún más cruel con el nadador de Tordesillas, el mismo 14 de agosto, ese día en el que tendría que haber estado en las aguas, le notificaron el gran mazazo: padecía un linfoma de Hodgkin, el mismo que tuvo el actor Dani Rovira.



“Tenía muchas ganas de hacerlo. 2020 estaba planificado ya pero llegó pandemia y luego el cáncer. He pasado un 2021 muy duro, pero lo importante es salir adelante y ahora puedo decir que casi todo ha vuelto a la normalidad”, explica Pérez a El ESPAÑOL Noticias de Castilla y León. Ahora, casi dos años después, y con muchas lágrimas por el camino, el vallisoletano ha cumplido su reto. El pasado 6 de agosto cruzó por fin el estrecho a nado. Fueron más de cinco horas de un reto que dejó de ser “deportivo” para convertirse en “algo personal”.

Hace dos años recaudaron los máximos fondos posibles para Pyfano, una asociación radicada en Salamanca que ayuda a niños y familiares de niños con cáncer, fueron más 1.000 euros, pero por el Covid y las restricciones que originó la pandemia no pudieron realizar el cruce a nado.

Carlos Pérez durante el trayecto

"Otra medicina"

“He encontrado en el deporte otra medicina. Los médicos me dijeron que no lo dejara, que era otra parte de la recuperación. Mi reto ha sido comprobar cómo mejoras día a día”, recuerda el héroe sin capa pero con bañador de neopreno.

Pérez recuerda cómo la enfermedad se la encontraron “por sorpresa”, pero “todo ha ido bien dentro de la gravedad. Hay momentos muy complicados. Siempre he sido positivo y me ha ido bien”, reflexiona. Y aunque le queda un año de tratamiento, “ya está todo controlando e intentando hacer vida normal”.

El destino también ha sido caprichoso con este vallisoletano. En todas sus anteriores pruebas deportivas siempre había colaborado con una asociación que lucha contra el cáncer. En esta ocasión, por mediación de su compañero José María López, que también ha cruzado el estrecho junto a Juan Alberto Martín y su hermano Marcos, han colaborado con la asociación ‘Héroes hasta la médula’.

Pérez junto al resto de compañeros tras lograr la hazaña

En lo deportivo, el cruce entre España y Marruecos no es fácil. Además de la organización previa, se necesita un barco de apoyo, donde iba su hermano, y, por supuesto, completar y cumplir con varios temas burocráticos. Durante la travesía no se puede tocar el barco, un árbitro da fe de ello. En este caso, no había una distancia fija, aunque fueron algo más de 16 kilómetros, porque hay muchas corrientes. Además, las condiciones no eran las mejores ya que los días previos el viento de Levante lo había impedido. “No tienes un destino fijo y se hace duro”, explica Carlos Pérez.

Su próximo reto

Ahora su próxima hazaña tiene un nombre, Triple Corona. Islas Atlánticas, una de las pruebas a nado más duras. En total son 57 kilómetros que se dividen en tres años. El primero se cubre la ruta Islas Cíes-Baiona 15 km (10 de septiembre de 2022), en 2023, Isla de Sálvora-Ribeira 19 km, y para finalizar en 2024, Isla de Ons-Combarro (Poio) 23 km. “Aún me falta un año de tratamiento así que el reto más importante es acabarlo, pero con el objetivo de continuar y planificar nuevos retos para el 2024”.

Pérez agradece a la Asociación Cruce a Nado del Estrecho de Gibraltar por el trato recibido y a todos “los que nos habéis apoyado y mostrado vuestro cariño durante estos días” y tras dos años de espera.

