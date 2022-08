Valladolid continúa en situación preventiva 1 del Plan de Acción contra la contaminación

El Servicio de Medio Ambiente informa de que se ha superado el valor de 100 µg/m3 de ozono, por lo que se mantiene la situación 1 de prevención ya activada el pasado día 5 por este motivo. Debido a esto, continúa la situación y desde el Ayuntamiento de Valladolid aseguran que los modelos de ozono pronostivan altos valores de ozono hasta el miércoles.

Dada la situación, el Consistorio recomienda reducir el uso de vehículos de combustión (como motos o coches), así como utilizar alternativas como caminar "cuando las temperaturas lo permitan", el uso de transporte púbico u otros vehículos de movilidad personal como bicicletras o patinetes. También quieren recordad que a través de la aplicación 'Vallaire' y la web del propio Ayuntamiento se puede consultar la información relativa a la contaminación atmosférica.

De las cinco estaciones meteorológicas que miden los valores de ozono, cabe destacar la denominada Vega Sicilia, en se ha superado el valor de 120µg/m3. Este caso está recogido en el Plan de Acción y de superarse en tres días consecutivos se declararía la situación 2.

El ozono se trata de un contaminante secundario que se forma de manera natural, a partir de una reacción fotoquímica en días muy calurosos. Es un elemento altamente oxidante que puede provocar graves síntomas en la salud humana sobre todo a personas sensibles.

Los síntomas no se reducen al sistema respiratorio, en el que puede generar dolor en el pecho, tos, irritación de la garganta y congestión; sino tambien empeora enfermedades relativas a los pulmones como bronquitis, enfisemas o asma. Por esta razón desde el Ayuntamiento se recomienda no realizar ejercicios físicos de alto rendimiento en las horas centrales del día y, a las personas sensibles, tales como niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias, no realicen esfuerzos físicos desacostumbrados y prolongados al aire libre.

