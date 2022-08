"Tengo ganas de ver la plaza de Guijuelo como en 2019, abarrotada de miles de personas"

Las Ferias y Fiestas de Guijuelo 2022 están a punto de comenzar. No obstante, una característica del programa son los conciertos y eventos culturales que se celebran en los días previos. En la tarde del domingo, 14 de agosto, tendrá lugar el chupinazo y la fiesta de las peñas, será el momento en que arranquen seis días cargados de actividades para todos los gustos y edades. Antes, el concejal de Festejos del Ayuntamiento chacinero, Roberto Hernández Garabaya , habla con este diario del programa.

-Tras dos años, al final, llegan las fiestas como a usted le gustan.

Así es. Al final llegan estas ansiadas fiestas que todos estamos esperando, después de estos años sin poder hacer nada, y con muchísimos impedimentos. Entonces, son las fiestas que todo concejal está deseando poder vivir.

- ¿En qué se diferencian estas fiestas a otras anteriores, tras esos dos años de parálisis?

En la ilusión y la emoción que hemos puesto y, sobre todo, en que nuestros ciudadanos, y todos los guijuelenses, disfruten de unas fiestas preparadas con muchísimo cariño y con mucha emoción.

- ¿Cuesta mucho elaborar unas fiestas como son las de Guijuelo, con más de 70 actividades?

No me voy a hacer de rogar, pero creo que sí, que ocasiona mucho trabajo preparar unas fiestas en un municipio como Guijuelo. No se organizan en dos días. Tiene un trabajo de nueve o diez meses.

- ¿Cómo le gustaría que fueran estas fiestas?

Estas fiestas me gustarían, sobre todo, que todos los guijuelenses y toda la gente que nos acompañe, viviesen unos momentos como hace años que no hemos disfrutado y, sobre todo, que sean tranquilas y que la gente disfrute.

- ¿Qué destacaría, principalmente, de todas esas 70 actividades que están previstas realizarse en Guijuelo?

- No voy a destacar ninguna, al contrario, absolutamente todas. Están preparadas con la misma ilusión y las mismas ganas. Sí quisiera destacar el chupinazo. Tengo ganas de volver a ver la plaza de Guijuelo como la vimos en 2019, abarrotada de la gente joven y mayor, de todos los guijuelenses y los que nos acompañan ese día. Voy a destacar ese evento porque tengo ganas de volver a ver esa la Plaza Mayor llena de gente, porque los dos años de pandemia, cuando salimos a tirar el chupinazo, fue un momento muy triste ver la plaza vacía. Fue un momento, es que, la verdad me emociono cuando de ese momento de tristeza. Por ello, sí voy a destacar el chupinazo, el ver esa plaza, en el comienzo de las fiestas, llena de gente.

- ¿Cómo las vivirá, participará o estará trabajando?

Voy a hacer todo, estaré trabajando en primer lugar, porque creo que me debo a la Concejalía que llevo. Me debo a los guijuelenses, me debo a mis compañeros de equipo de Gobierno, al alcalde. Pero también voy a disfrutar de ellas, porque no está reñida una cosa con la otra.

- ¿Y disfrutar, en qué actos principalmente lo hará el concejal Roberto?

Voy a disfrutar en todos, pero destacaré las verbenas, porque es uno de los actos que más me gusta, porque me encanta bailar y pasármelo bien. Creo que las verbenas van a ser uno de los actos que más voy a disfrutar.

- Si alguien tiene dudas de venir a Guijuelo en fiestas, ¿qué le diría el concejal de Festejos?



Que tiene las puertas de nuestro pueblo abiertas, que tenemos las mejores fiestas de España y que 'viva Guijuelo'.

