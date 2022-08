Las pruebas definitivas que señalan a Óscar en la muerte de Esther López y su respuesta

El principal sospechoso por la muerte de Esther López, Óscar S., ha vuelto a defender su inocencia tras la publicación de un informe de la Guardia Civil que establecía compatibilidades entre los desperfectos de su vehículo y las lesiones de la joven. "He mantenido y mantengo que no he intervenido en ningún hecho relacionado con la desaparición de Esther, y por ello todos los resultados están siendo negativos al respecto", ha asegurado Óscar en un comunicado.

El sospechoso señala que echa de menos que "no se hayan abierto otras líneas de investigación que realmente puedan llevar a concluir lo sucedido y, en su caso, con la identidad del presunto autor de los hechos, si lo hubiera".

Compatibilidades entre el coche de Óscar y las lesiones de Esther

Unas declaraciones que se producen tras conocerse un informe de la Guardia Civil que establecía coincidencias entre los desperfectos de su vehículo, un T-Roc Volkswagen, en el que viajó con Esther durante la madrugada 13 de enero, con las lesiones principales que mostraba el cuerpo de la joven al ser encontrado el pasado 5 de febrero. Además, el informe indica que el atropello no se produjo en el lugar en el que fue hallado el cadáver de Esther y que los datos de la centralita del vehículo fueron borrados.

En concreto, los investigadores aseguran que Esther pudo ser víctima de "un atropello con volteo" por el lateral derecho o por la aleta anterior derecha del vehículo, cayendo después al suelo y sufriendo un desplazamiento o arrastre. El todoterreno, según afirman, iba a 45 kilómetros por hora, mientras que Esther estaba de pie y andaba a 4,7 kilómetros por hora, de espaldas al turismo. Los daños encontrados en el coche, en la zona anterior derecha, corroborarían esta conclusión.

Óscar sigue negando su participación en los hechos

Óscar S. continúa negando su participación en los hechos que llevaron a la trágica muerte de la joven el pasado mes de enero. "Tras más de seis meses de investigación sobre la desaparición y fallecimiento de Esther López estoy siendo el único investigado, y resultando que las pruebas que llegan no hacen sino confirmar que no he tenido ningún tipo de participación en lo sucedido más allá de haber estado con Esther hasta que decidí irme a casa", añade.

El sospechoso finaliza su comunicado asegurando que existen "muchas incongruencias en las actuaciones, y muchas personas que quizá pudieran aportar datos relevantes y no se está siguiendo ninguna actuación al respecto". Además, hace un llamamiento a los medios de comunicación para que se ciñan a "criterios objetivos".

