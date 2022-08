Barcones “no entiende” las últimas filtraciones en el caso de Esther López

Una vez más se han producido filtraciones en los medios de comunicación sobre el caso de Esther López, la joven fallecida en Traspinedo (Valladolid), que dejan en entredicho el trabajo de la Guardia Civil. Una situación que no está gustando a la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, que ha mostrado su rechazo a que este tipo de informaciones vean la luz pública sin hacerlo de manera oficial.

Preguntada por estas informaciones en las que se habla que el único vehículo compatible con la muerte de Esther podría ser el de Óscar ya que se relacionan seis de las once leones más importantes del cuerpo con partes concretas del coche, Barcones asegura que “por parte de la delegación del Gobierno no podemos decir nada. Como Delegación no tengo que hacer valoración. La Guardia Civil hace su trabajo. A partir de ahí no entiendo cómo esa información tiene que estar en los medios”.

Tampoco ha querido dar explicaciones sobre la muerte del joven en La Cistérniga. “La autoridad judicial ha decidido que no digamos nada porque las actuaciones están bajo reserva”.

Por su parte, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a los vallisoletanos pese a los últimos sucesos ocurridos. Como es el caso de las dos personas fallecidas en Santovenia de Pisuerga tras un tiroteo y el suceso más reciente en La Cistérniga donde un joven falleció tras un disparo a las puertas de una discoteca sin licencia. “Pese a los últimos sucesos, vivimos en una provincia muy segura, pero no bajamos la guardia. Nuestro objetivo es mejorar”.

Sigue los temas que te interesan