Valladolid tendrá en fiestas un teléfono móvil y una psicóloga por los posibles casos de sumisión química

La concejala de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad del Ayuntamiento de Valladolid, María Victoria Soto, junto con María José Suárez, de la Junta Directiva de Adavasymt en la presentación de la campaña 'Que no te anulen: sumisión química'

El Ayuntamiento de Valladolid pone en marcha una campaña llamada ‘Que no te anulen: sumisión química’ con el objetivo de frenar los nuevos casos que están apareciendo en la sociedad de pinchazos a mujeres en zonas de fiesta. La presentación se ha realizado a manos de la concejala de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad, María Victoria Soto, junto con María José Juárez , miembro de la Junta Directiva de la Asociación de asistencia a víctimas de agresiones sexuales y malos tratos (Adavasymt).

La situación “preocupa” por el incremento de los casos. En los últimos días se ha conocido que las víctimas sienten un pinchazo, generalmente en la pierna o el brazo, y a los pocos minutos comienzan a marearse, incluso a perder el conocimiento.

Ante este problema, la concejala alza la voz: “Una mujer si tiene los primeros síntomas o cualquiera cree que puede ser objeto de un producto de este tipo que pida ayuda. Me preocupa la situación y los nuevos casos que están apareciendo. No quiero crear alarma, pero hay que estar alerta”.

La campaña pretende lanzar un mensaje a la sociedad para que conozca esta nueva práctica. Se ha desarrollado en tres vertientes: formación en espacios jóvenes y hosteleros que lo han solicitado; la segunda ha sido una encuesta, en la que han determinado que sí había sensación de que se producían estos delitos y que las mujeres eran las más damnificadas, y, finalmente, se centrarán en la educación de los jóvenes.

Esta iniciativa no se va a limitar solo a las fiestas de Valladolid sino también pretende llegar a todos los contextos festivos, lúdicos y otros en los que pueda existir un alto riesgo de agresiones.

Más control en las fiestas de Valladolid

Las fiestas de Valladolid están cerca. Esta nueva forma de agresión preocupa en estas fechas por las aglomeraciones de gente. La concejala ha matizado que de cara a estas semanas se pondrán medios a disposición de los ciudadanos.

“Vamos a poner tapas para los vasos y se darán a petición de la gente. Hay personas que no los quieren usar y otras que se sienten más seguras. Ocurrirá lo mismo con los bares, solo lo recibirán aquellos que lo soliciten, pero no lo vamos a imponer. No queremos crear una alarma social innecesaria”, asegura.

Las fiestas están pensadas para “disfrutar” y pasar un “gran rato”. La concejala lamenta esta situación porque “no nos dejan disfrutar” pero ha informado de que estarán presentes todos los medios posibles para que los ciudadanos puedan pasar los días grandes que Valladolid de la mejor manera.

Desde el Ayuntamiento ofrecen una serie de recomendaciones: estar pendientes de tu bebida, desconfiar de las invitaciones de personas desconocidas, tapar el vaso o avisar a posibles víctimas. Además, han matizado que si notas algo extraño, debes acudir a la persona o personas con las que estés de fiesta, llamar al personal de seguridad o acompañar a la persona dañada al hospital y denunciar.

Asimismo, pondrán a disposición de todos un teléfono móvil y una psicóloga que estará presente en la zona por si alguien necesita su ayuda.

La educación como principal arma de concienciación

La educación es una de las armas más importantes en este tipo de ámbitos. Desde el Ayuntamiento aseguran que impartirán charlas en los colegios que lo soliciten para que los más jóvenes estén “concienciados” en estos temas tan “importantes”.

“Solo cuando toda la sociedad tenga claro que debe haber respeto y que somos todos iguales, cambiará todo”, aseguraba Victoria Soto.

Asimismo, ha mandado un mensaje a los jóvenes: “No es bueno que cerréis los ojos ante este tipo de situaciones tan preocupantes. Los adolescentes os estáis educando a través de la pornografía y es un problema. En ese mundo, se permite todo y se confunde la realidad con la ficción”.

La Policía Municipal y los hosteleros ya están recibiendo clases formativas para saber cómo atajar este tipo de problemas y qué es lo que deben hacer si se encuentran con un caso de sumisión química.

Sigue los temas que te interesan