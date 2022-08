El triunfo del feminismo ante la Ley del 'solo sí es sí': "Los hombres se siguen sintiendo superiores y no les deja ser felices"

La Ley del ‘solo sí es sí’ ha llegado. Un lema que apareció en España hace unos años tras conocerse el caso de La Manada. Desde entonces, estas cuatro palabras, que hoy dan nombre a una ley de violencia de género, han inundado calles, paredes, redes sociales y han sido gritadas a viva voz por miles de mujeres en las reivindicaciones feministas.

Una ley que Nina Infante, vicepresidenta del Foro Feminista, asegura que “contribuye a la libertad sexual. Nos hace tener más tranquilidad y saber que, quien trasgreda el derecho de vivir libremente, tiene una sanción”. Asimismo, ha afirmado que se trata de “un paso adelante”.

El Congreso de los Diputados ha votado: 201 votos a favor, 140 en contra y tres abstenciones; posteriormente, ha sido el Senado el pasado 19 de julio quien aprobaba esta normativa que pretende cambiar el paradigma de la violencia sexual. “Ya está bien que cuando una chica es violada, le pregunten absurdeces como la ropa que lleva”, contesta Nina Infante. Y es que, precisamente, este es uno de los nuevos puntos que estará en la nueva normativa: ya no se tendrá que cuestionar aspectos como la ropa que llevan y las mujeres no tendrán que contestar preguntas “innecesarias” en los juicios.

Esta ley es firme y tiene como principal eje el consentimiento. La mujer debe expresar su deseo de mantener relaciones sexuales. Asimismo, se incorpora el acoso callejero como delito y se incluye la violencia digital, entre otras. Unas medidas que sirven para “evitar la cultura del miedo”. La vicepresidenta del Foro Feminista se muestra tajante en este aspecto: “Basta de que siempre haya que ir con miedo de que no te crean. Esta ley es vital porque no te cuestiona desde el inicio, no tienes que estar siempre demostrando que te han agredido. Me parece indigno a lo que las mujeres que denuncian se tienen que enfrentar. Nadie las cree”.

La igualdad, en España, está cogiendo un fuerte impulso en los últimos años. Las mujeres comienzan a “tener voz” y las instituciones dan pasos en firme en esta materia. Infante se alegra de que se estén incrementado las denuncias en un 50% porque esto significa “que las mujeres tienen más confianza. Saben que les van a ayudar”. Asimismo, lamenta el debate de violencia de género porque, según esclarece, “los datos hablan. Esta misma mañana veía que en más del 90% de las denuncias son hombres quienes agreden a mujeres, y no viceversa”.

La Ley del ‘solo sí es sí’ “educa” y es “positiva porque abunda en la dirección en la que se debe ir”. Uno de los grandes cambios es que se empezará a considerar agresión y no abuso, como se venía haciendo en muchos casos hasta ahora.

Por último, ha querido expresar la “felicidad” que sienten desde las asociaciones feministas con esta nueva normativa, pero también ha pedido que “den los medios suficientes para desarrollarla. No sirve ponerlo solo en un papel”.

Educación en materia de igualdad

Otro de los temas que a la vicepresidenta del Foro Feminista le parece importante es la educación. Uno de los puntos que vienen exigiendo desde estas asociaciones es que se incluyan charlas, cursos o asignaturas que toquen la igualdad en los centros escolares. “Tenemos que incluir esto en los colegios. Todavía los chicos siguen sin ver a las chicas iguales que ellos. Los mayores hablan de igualdad, pero no piensan así” y considera que se debería “investigar” sobre cómo se podría “cambiar la mentalidad de los hombres” porque el hecho de “sentirse superiores no les permite ser felices”.

Nina Infante cree que este problema viene de lejos y, sobre todo, de la educación que reciben los más pequeños. “No les hace bien sentirse así”, recalca y continúa expresando “a los chicos les hace tener siempre mentalidad de ganador, de duros, fuertes. Eso es una responsabilidad. A muchos les supone un problema tener que estar siempre dando esa imagen”.

Respecto a la Judicatura también tiene un mensaje para ellos: “Hay que formarse, investigar y que los jueces se impliquen en esta materia. Es importante que haya mucha formación y sensibilización de parte de todos los que intervienen cuando hay una ley de este tipo”.

La polémica del contrato falso

Hace unos días saltaba una noticia que generaba una gran polémica en la sociedad. Se trataba de un contrato, que decían que formaba parte de la nueva ley, donde obligaban a las mujeres a firmar un consentimiento a la hora de mantener relaciones sexuales. Un hecho que hacía saltar las alarmas y frente al que muchas personas se oponían.

Lo cierto es que es falso. No existe ni existirá y no forma parte de esta nueva ley. Desde el Foro Feminista lamentan que saquen “este tipo de bulos” ya que creen que “ridiculiza a la ley que se ha creado” y solo sirve para “crear polémica”.

Asimismo, Nina Infante ha lamentado que siempre “van en contra del feminismo, hay una campaña fuerte contra nosotras. Lo que les molesta es que intentemos remover las estructuras opresoras que no dejan vivir en libertad a hombres y mujeres”.

