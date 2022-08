El Ayuntamiento de Valladolid invierte 156.000 euros en la mejora de la Escuela Infantil Municipal La Cometa

Noticias relacionadas Estos son los requisitos para solicitar plaza en la Educación Infantil gratuita en Castilla y León

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha visitado junto con la concejala de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad, María Victoria Soto, la Escuela Infantil Municipal La Cometa. Un centro que se ubica en la Calle Arca Real, 10; en el barrio de Las Delicias.

En la escuela se están realizando una serie de mejoras durante el verano que consisten en la “sustitución de carpintería exterior y el arreglo o remodelación de los baños en las tres plantas con las que cuentan”, afirma el alcalde de la ciudad. Asimismo, ha informado de que se trata de una inversión de, aproximadamente, 156 mil euros. Uno de los objetivos es cambiar la caldera y así estarán “sustituidas las de todos los colegios de Valladolid”.

El ahorro energético está presente en todos los ámbitos y este ha sido un buen momento para que Puente afirmarse que ellos están plenamente comprometidos: “Estamos haciendo muchas mejoras en estos aspectos, el ahorro es necesario. Hemos mejorado ventanas, calderas nuevas, persianas y toldos, para que impida la entrada del calor. También nos hemos centrado en reformar elementos básicos como los aseos, que estaban desde los años 70 en la misma situación, y hemos proporcionado mayor comodidad y espacio a los niños y niñas que se educan en nuestros colegios infantiles”.

La concejala de Educación ha ensalzado el trabajo que se lleva a cabo desde el Ayuntamiento y ha informado de que va a ser la escuela municipal “más moderna y una de las más inteligentes de Castilla y León porque va a ser autosuficiente”. Además, ha matizado que esto se debe agradecer al equipo de Gobierno que “siempre piensa en los más pequeños”.

Óscar Puente informaba de que desde el año 2015 hasta ahora han invertido más de 16 millones de euros: 13 millones y pico dedicados a los colegios públicos de la ciudad y algo más de tres millones destinados a las escuelas infantiles. “Han sido unas aportaciones muy positivas para mejorar las infraestructuras vallisoletanas”, aseveraba.

Escuela Infantil Municipal La Cometa

Aportaciones de la Junta a colegios públicos

La Junta de Castilla y León daba a conocer que las escuelas infantiles serían gratuitas para cursar el primer ciclo (los niños que tienen entre 2-3 años). Se debían cumplir una serie de requisitos como tener hermanos matriculados en el centro, la proximidad al domicilio o trabajo de un progenitor, la renta familiar, familia numerosa, nacido en paro múltiple o discapacidad, entre otras.

Un asunto que parece no tener muy claro el alcalde que informaba: “El otro día me senté con la concejala y algunos técnicos para ver esa gratuidad que la Junta anuncia. Cuando ves la letra pequeña, te das cuenta de que de gratis nada” y continuaba explicando que el comedor queda fuera “siendo fundamental”. Otro de los aspectos vitales que no se contempla en el Bocyl son las tardes. Por ello, Puente ha asegurado que “la Junta aporta algo, pero el Ayuntamiento será quien siga haciendo el grueso del esfuerzo”.

Las incógnitas residen en dónde debe entrar cada uno. En el caso de los colegios, el Ayuntamiento de Valladolid debe hacer las tareas de mantenimiento, que es a lo que están obligados como propietarios, pero las obras de reforma y rehabilitación corren de parte de la Junta. “Estamos vistiendo de mantenimiento lo que son obras de reforma y rehabilitación pura y dura: la sustitución de ventanas, cambios de caldera, reparación o sustitución completa de cubiertas”, aclaraba y hacía una pregunta retórica: “¿Hasta qué punto esto es mantenimiento?”.

“Mantenimiento es cuando un radiador se estropea, sustituirlo o cambiarlo”, informaba y lamentaba la actitud de la Junta a los que les decía que “no iba a entrar en discusiones pero que algún día, quizá, se tengan que plantear otro tipo de medidas y reclamarlo en otros ámbitos”.

Obras pendientes hasta el inicio del curso escolar

Aprovechando que en verano no hay actividad en los centros educativos, están aprovechando para realizar diversas mejoras en estos lugares.

Las obras que se están realizando durante estos meses, y que finalizarán antes de que comience el curso escolar son: arreglo de tarimas de varias aulas y pintura de gimnasio y comedor en el CEIP Antonio García Quintana; renovación de aseos en el edificio de educación infantil y pintura de líneas deportivas en el CEIP Pablo Picasso; pintura exterior del vallado del CEIP Marina Escobar; arreglo de goteras y canalones del edificio de educación infantil en el CEIP Vicente Aleixandre; reparación de la cubierta del porche de acceso y otras goteras en el CEIP Miguel Hernández; rehabilitación de la vivienda del portero para uso por parte del centro educativo en el CEIP Allúe Morer.

A mayores también se está llevando a cabo el arreglo de suelos y aulas del edificio de infantil, retirada de piletas y sustitución del suelo del gimnasio en el CEIP Gonzalo de Berceo; reparación de saneamiento en el CEIP Entre Ríos; arreglo de baños y vestuarios del polideportivo del CEIP Cristóbal Colón; arreglo del suelo del gimnasio en el CEIP Jorge Guillén; cambio del suelo de aula polivalente en el CEIP Alonso Berruguete; sustitución del suelo de tres aulas de primaria y acondicionamiento de escalera de tarima en el CEIP Gonzalo de Córdoba; arreglo del baño del gimnasio en el CEIP San Fernando; pintura de líneas deportivas y techos en el CEIP El Peral; pintura de líneas deportivas en el CEIP Isabel la Católica; y reposición de escaleras de tarima en el CEIP Miguel de Cervantes.

Sigue los temas que te interesan