De toros y a fondo con Raquel Alonso: delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid

La nueva delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, Raquel Alonso, máxima autoridad taurina en la provincia, nos habla de la temporada de toros y otras cuestiones taurinas cuando arranca el grueso de los festejos.

Arquitecta, diputada (XII legislatura), concejala de Alaejos, funcionaria del Cuerpo Superior de la Junta y ahora al frente de la delegación territorial como máxima representante de la Administración autonómica en la provincia vallisoletana. Alonso se está pateando la provincia visitando ayuntamientos.

P.- Con 31 años, pero con amplia experiencia en política y gestión municipal ¿Qué le dicen los alcaldes cuando la reciben?

R.- En primer lugar, quiero agradecer desde aquí el gran trabajo que desarrollan todos los alcaldes y alcaldesas de la provincia de Valladolid. He visitado varios ayuntamientos de la provincia y otros tantos han venido a verme a la delegación, y siempre me admiro de su capacidad de trabajo, de cómo siempre están con sus vecinos.

Es un trabajo de 24 horas al día y 7 días a la semana y se lo debemos agradecer. Cuando me reúno con ellos analizamos los temas que tenemos pendientes en su municipio, que sean competencia de la Junta y que sea necesario impulsar o conocer su estado. Se trata de escucharlos, conocer sus necesidades y ver cómo podemos ayudar.

P.- ¿Qué se siente al ser la primera mujer al frente de la delegación territorial de la Junta?

R.- Estoy muy contenta de que el presidente Alfonso Fernández Mañueco me haya dado esta oportunidad. No creo que haya distinción entre ser hombres o mujeres los que estemos al frente de las delegaciones territoriales, al final se trata de personas, pero sí que me alegra ver que las mujeres cada vez rompemos más techos de cristal y alcanzamos más puestos de responsabilidad.

Suelta de toros desde cajón en Siete Iglesias de Trabancos NATALIA CALVO

P.- Vamos al grano, delegada. ¿Le gustan los toros?

R.- Tengo que reconocer que es una afición que he ido ganando con los años y conforme he asistido a más espectáculos taurinos. Sin duda disto de ser una entendida, pero apoyo sin fisuras la fiesta nacional.

P.- ¿Qué recuerda de jovencita de las fiestas taurinas de su pueblo (Alaejos)?

R.- Recuerdo no perderme ni un encierro, especialmente los de por la mañana porque había otros espectáculos a horas más intempestivas que no siempre me pillaban despierta. Recuerdo subirme a la tapia de ladrillo de la 'Escuela de arriba', como la llamamos en Alaejos, para poder tener una buena visual del recorrido. Yo no he salido nunca a correr un encierro, es más, tampoco estaba mucho en las talanqueras porque siempre me han dado mucho respeto. Pero lo recuerdo con mucho cariño y lo disfruto mucho.

P.- En su visita a los ayuntamientos, al margen de otras solicitudes, qué le piden los alcaldes en el asunto taurino.

R.- Muchas veces nos plantean dudas acerca de plazos y requisitos que deben cumplir para que todo se autorice sin problemas. También recibo llamadas de alcaldes que necesitan hacer cambios de fechas u horas y quieren volver a tramitar los expedientes. En materia más propiamente taurina, hemos trabajado sobre todo con la Agencia de Protección Civil y el Ayuntamiento de Tordesillas, en las nuevas bases del Toro de la Vega para adaptarlas a la normativa más reciente.

P.- ¿Cómo se están desarrollando las fiestas taurinas de los pueblos? ¿Dan muchos quehaceres en la delegación?

R.- Después de estos dos años de pandemia todos tenemos muchas ganas de volver a abrazarnos, de volver a festejar, de encierros, de toros… en definitiva de fiestas. Y eso se nota. En 2020 hubo, en todo el año, 8 festejos taurinos en la provincia, en 2021, 94 y ahora, a fecha 31 de julio de 2022 ya llevamos 199. Nos estamos moviendo en unas cifras que son muy similares a las de 2019. Esto supone un gran volumen de trámites y expedientes en la delegación. En este punto, quiero agradecer el trabajo de los funcionarios y personal de la delegación y de los servicios territoriales implicados, porque siempre consiguen que estos trámites salgan en plazo, que ningún municipio se quede sin toros y trabajan con diligencia para garantizar que todo cumple con los requisitos establecidos. Soy afortunada por contar con profesionales de esta valía.

P.- Respecto a los sucesos parece que, tras el mortal ocurrido en La Seca, el verano está transcurriendo tranquilo.

R.- Sí, y crucemos los dedos por seguir en esta línea. Quiero aprovechar la ocasión para apelar a la responsabilidad individual de cada uno. Como dije antes, todos tenemos muchas ganas de volver a divertirnos, pero no cabe duda de que estos espectáculos con animales vivos deben ser acometidos con responsabilidad para evitar, en la medida de lo posible, incidentes tan trágicos como el vivido en La Seca.

P.- ¿Cuál es el impedimento mayor que tienen a la hora de conceder autorizaciones taurinas en los pueblos?

R.- Nosotros concedemos todas las autorizaciones que cumplan con todos los requisitos establecidos en la normativa de espectáculos taurinos populares de nuestra Comunidad Autónoma. No obstante, siempre recomendamos a los alcaldes que hagan estas solicitudes con tiempo, para que si hay alguna deficiencia pueda subsanarse lo antes posible y lleguemos a la fecha con todo en orden. De este modo, pedimos que nos llegue la documentación con, al menos, diez días naturales de antelación para poder autorizarlo.

P.- Se quejan alcaldes y empresarios taurinos de la excesiva y cara burocracia que existe para llevar a cabo festejos menores y mayores.

R.- No hay que olvidar que es un espectáculo con animales vivos y, por tanto, no está exento de riesgos incluso cumpliendo con todas las especificaciones previstas en la normativa. Requiere seguro de responsabilidad civil, equipo médico, ambulancias, veterinarios… todo eso supone un coste, pero todo está pensado para buscar la mayor seguridad de los asistentes a los diferentes espectáculos taurinos. Al final lo que todos queremos es poder disfrutar de los toros y que existan las mayores garantías de seguridad para las personas.

P.- ¿Suele usted acudir a festejos taurinos con asiduidad?

R.- Acudo de forma frecuente en Valladolid y así lo seguiré haciendo como delegada territorial. Ya tengo ganas de la feria de Nuestra Señora de San Lorenzo con el magnífico cartel que han preparado en la plaza de toros de Valladolid, así que allí os espero a todos.

Agradecemos a Raquel Alonso habernos atendido y le deseamos un verano tranquilo, así como una buena gestión al frente de la delegación territorial.

Sigue los temas que te interesan