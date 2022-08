Arranca la segunda campaña de asfaltado de calles de Valladolid: estas son las elegidas

La Concejalía de Movilidad y Espacio Urbano del Ayuntamiento de Valladolid acometerá durante este mes de agosto una serie de actuaciones de renovación y mejora de pavimentos asfálticos en calzadas y aparcamientos, mediante el Lote 2 del Contrato de Conservación de las Vías Públicas de Valladolid.Para el concejal de Movilidad y Espacio Urbano Luis Vélez, “con estas actuaciones de aglomerado, complementarias con otras obras que se ejecutan a lo largo del año, se trata de llegar a todos los barrios, a todos los rincones de la ciudad para que reciban inversiones municipales que mejoren nuestras calles y plazas”.

El Centro de Conservación de la Vía Pública ha confeccionado la programación adjunta, que comprende actuaciones en el siguiente viario: Avenida de Salamanca (calzada sentido salida entre avenida Medina del Campo y Manuel Jiménez Alfaro, e intersección puente Hispanoamérica), Paseo Zorrilla (glorieta monumento al cine) + calle Mota, intersección Avenida de Madrid – Avenida de Zamora, calle Níquel (Polígono de San Cristóbal) + pequeña actuación en Avenida de Soria, calle Huelgas + Plaza San Juan + Don Sancho, calle Mieses (ambas calzadas), intersección Cardenal Torquemada c/v Portillo de Balboa, Carretera de Renedo (de Juan Carlos I a glorieta calle Universo), Plaza de Madrid - Plaza España, calle Catedral y pequeña actuación en la Plaza Fuente Dorada. CONSULTA AQUÍ EL LISTADO.

El importante volumen de la inversión a realizar alcanza 1.600.000 euros en el presente ejercicio, de los cuales 1.500.000 euros corresponden al presupuesto ordinario que el citado Área dedica anualmente a las actuaciones de conservación viaria, y 100.000 euros corresponden a la inversión complementaria que realiza la sociedad municipal Aquavall para acometer pequeñas renovaciones, ampliaciones o reformas de las redes de abastecimiento y saneamiento en aquellas vías públicas en las que se realizan las intervenciones anteriores y que se ejecutan simultáneamente con el mismo contrato, para una mayor eficacia, menores afecciones totales al tráfico peatonal y rodado y mejor economía de medios.

Primera campaña

Como en años anteriores, las intervenciones correspondientes a este contrato se han agrupado en dos fases, comúnmente conocidas como "campañas de aglomerado", y se concentran en los meses de mejor climatología para garantizar los mejores resultados y mayores rendimientos. En primavera se ha realizado la primera de estas campañas, con una inversión de aproximadamente el 55% del presupuesto anual. Y recientemente ha comenzado la segunda campaña, que ocupa el periodo central del verano, y en la que se invierte el resto del presupuesto.

Dentro de las múltiples necesidades que a corto y medio plazo se precisa acometer en los firmes y pavimentos asfálticos de la ciudad, se han seleccionado en este caso una serie de calles y/o tramos de viario en base a estos criterios: se eligen las actuaciones en las vías e intersecciones de mayor intensidad de tráfico y las de las calles más céntricas que pueden resultar conflictivas, y como segundo criterio se han primado las necesidades en vías de cierta entidad y en mal estado que en años o campañas anteriores no pudieron ser debidamente atendidas.

En cuanto a la tipología de las intervenciones programadas, en esta campaña priman las renovaciones de la capa de rodadura mediante fresado de la actual y extendido de una nueva de aglomerado asfáltico en caliente. No obstante, en varios casos no se trata simplemente de una renovación sino también de la sustitución del tipo de aglomerado por otro con empleo de betunes modificados que aumentan hasta los 70º la temperatura de reblandecimiento, dado que se viene observando en las sucesivas olas de calor que ya no es suficiente con los 48-50 que aguanta el betún tradicionalmente empleado.

Como en anteriores campañas, resulta necesario solicitar la mayor comprensión y colaboración ciudadana, especialmente de los conductores, con el fin de conseguir la mayor agilidad (generalmente, se ciñen a uno o dos días las labores de fresado en cada calle y a otro día o dos la extensión del aglomerado, que durante las dos primeras semanas se realizará en horario nocturno por abarcar los viales más conflictivos, en cuanto a tráfico). No obstante, existen algunos tajos concretos que requieren alguna jornada más de labores preparatorias, especialmente para los trabajos encargados por Aquavall. En todo caso, las intervenciones se señalizarán adecuadamente y, donde resulte necesaria, se contará con la regulación de la Policía Municipal.

