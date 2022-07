España conquista dos títulos en el europeo de hockey línea celebrado en Valladolid

Dos títulos de cuatro posibles y dos subcampeonatos es una buena renta. Es verdad que es una competición novedosa, que está escalando su primera o primeras ediciones, pero que con el tiempo se instaurará entre las más relevantes en el hockey línea por su vistosidad y jerarquía. Con el polideportivo Canterac y Valladolid como magnífico testigo y emplazamiento, España ha demostrado que este es también su feudo.

La selección española de hockey línea conquistó dos de los cuatro títulos que estaban en juego. El Campeonato de Europa de selecciones sénior y el junior femenino. En las otras dos finales que jugó, el Campeonato de Europa sub 18 masculino y sub 16 tuvo que conformarse con la medalla de plata siendo la República Checa el vencedor de ambos entorchados. En la final de la categoría sub 16, la República Checa, que en fase de grupos ya había puesto de manifiesto su nivel, no se dejó sorprender por los jugadores de Ángel Ruiz. Un gol en el primer minuto de Simon Rivnac y otro Tomas Maliner situaron un 2-0 que hizo inabordable la opción de remontada de los españoles. Es cierto que en estos días, los equipos han ido habituándose a la pista, al calor y a las circunstancias, y así los checos se alzaron con la medalla de oro de forma merecida en un partido táctico. Eslovaquia fue medalla de bronce tras derrotar 3-4 a Italia.

Antes, la inmaculada trayectoria de las junior femeninas españolas siguió de manifiesto después de derrotar en la final por 3-0 a Francia en un destacado segundo periodo con goles de Lucía Moreno tras asistencia de Noelia Muñoz; de Nayade Rodríguez y de Julia Puigpinos tras pase de Lucía Tordera.

En la categoría Sub 18, la final enfrentaba también a República Checa con España. Tras una mitad sin goles, un solitario y afortunado gol del checo Martin Holba y la tremenda seguridad del guardameta André Lequin y su defensa le dieron el primer puesto ante una España que lo intentó hasta el último segundo, aunque sin resultado. Por la medalla de bronce, Italia ganó 3-2 a Finlandia.

El último de los encuentros por el título fue el que enfrentó a España con Francia en la categoría sénior femenina. Si en la fase de grupos, los triunfos habían sido siempre de color español, el último, el sábado por 1-2, el guion iba a ser similar, aunque este con más sufrimiento si cabe.

Comenzó Francia anotando por medio de Lena Rault en el primer minuto, sin embargo, Eva Marqués y Alejandra Vallejo situaron el 2-1 con el que concluyó la primera mitad. Nada más arrancar, Francia volvió a poner el empate antes de que, de nuevo, Eva Marqués lanzara un misil que se convirtió en el 3-2 para España. Pero Francia no estaba dispuesta a entregarse y así Pauline Bernard ponía el 3-3 cuando restaban seis minutos. Tuvo que ser la vallisoletana Olivia Monjas la que se inventara una asistencia a Ana Sierra Paredes que esta resolvió con el 4-3 definitivo a ritmo de la música de ‘Paquito El Chocolatero’.

En el partido por el tercer y cuarto puesto, Finlandia fue medalla de bronce tras imponerse 3-2 a Letonia.

En la entrega de premios y con la presencia del presidente de la Federación Española de Patinaje, Carmelo Paniagua, estuvieron también presidentes de otras federaciones nacionales de los países participantes así como la presidenta de la federación de patinaje de Castilla y León, Isabel Rodríguez, y el presidente de la Federación Europea de Patinaje, Boris Darlet.

