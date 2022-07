Los incendios forestales, la sequía y los Juzgados de Paz, a debate en la Diputación de Valladolid

La Diputación de Valladolid celebraba esta mañana, 29 de julio, la sesión ordinaria del Pleno correspondiente al mes de junio. En él han salido a la luz algunos de los temas más destacados del momento: supresión de los Juzgados de Paz, medidas para el sector agrario por la sequía, pero, sin duda, el foco principal ha estado en los incendios. Dos mociones estaban centradas en instar a la Junta para adoptar medidas de prevención de incendios y un servicio de extinción que perdure todo el año.

Adopción de medidas en la prevención de incendios

El portavoz del Grupo Provincial Socialista comenzaba con un “se nos está quemando la tierra” e instaba a la Junta de Castilla y León a adoptar medidas urgentes para la prevención de incendios. De Fuente mostraba sus argumentos para solicitar, también, que se mejoren las medidas en este ámbito: “El campo lleva décadas silenciado. Mientras sigan sin hacer las propias tareas en los montes, tendremos la misma tragedia cada año. A todos los ecologistas de sofá, les pedimos que hagan caso a la gente de los pueblos. Es más importante prevenir el fuego que intentar combatirlo”. Con el razonamiento del diputado de Vox parecía estar de acuerdo Gema Gómez, diputada de Ciudadanos: “La prevención es ahorro, la gestión es inversión”.

Desde Toma La Palabra lamentaban que, de los diez mayores incendios de la historia de España, cinco de ellos están en Castilla y León. “¿Todavía creen que su gestión es buena?”, preguntaba a los allí presentes. Propuestas de la Junta que ha tildado de “barra de bar”. “Mañueco y el vicepresidente ‘nini’ no han pisado Zamora por el incendio de Losacio y, en otros, han tenido que salir por puertas laterales para no ver la cara a los vecinos”, argumentaba Díez. No se ha querido olvidar de Suárez-Quiñones a quien acusa de estar “más preocupado” de estar “inaugurando bodegas con Mañueco” que de ayudar en la extinción de incendios.

Ferreira se unía a los alegatos de Díez y lanzaba una pregunta al aire: “¿Por qué si el señor Mañueco veía una anomalía se negó a tomar medidas ante la ola de calor?” y le señalaba con un “no puedes presumir de coordinación”, una acusación que se produce ante el “desastre” de las medidas adoptadas en los incendios vividos en Castilla y León.

Servicio de extinción de incendios todo el año

Los incendios han sido el tema estrella del Pleno de la Diputación de Valladolid. Primero presentaba una moción los socialistas y un rato más tarde era el Grupo Provincial Toma La Palabra quien pedía que los servicios de extinción estuvieran disponibles todo el año. Unos meses “trágicos” en los que el sector forestal “está maltratado por la Junta con sueldos bajos y explotación laboral”, alegaba el portavoz de Toma la Palabra.

El primer gran incendio de la Sierra de la Culebra se produjo en un momento de calor con una “especial sequía” y Díez lamenta que “no estaba el operativo al 100%”. “Hay contratos precarios de 3 a 6 meses. Necesitamos un operativo que esté todo el año” argumentaba y continuaba atacando a las medidas anunciadas por Vox: “Ustedes proponen que lo hagan quienes no tengan trabajo. Limpiar un monte no es recoger palitos como piensa Vox y como aplauden los populares”. Desde Vox han contestado: “El incendio forestal de Zamora saltó a un embalse. ¿Qué equipo forestal apaga un fuego que salta ahí?”.

Ferreira defendía la moción y también acusaba a la oposición. Entre risas decía: “Pongan al vicepresidente a limpiar los montes, así justifica su sueldo”. Baeza ha mostrado su cara más neutral en el debate, no ha querido entrar en el juego de los socialistas y ha informado de que “estamos en la provincia con menos masa forestal de la Comunidad. A eso hay que añadirle que tenemos los mejores parques de bomberos”. Una moción que considera que está “traída con pinzas”. “Apoyen a la Diputación de Valladolid a crear más parques o contratar bomberos, eso es lo que hay que hacer”, así finalizaba el diputado provincial su discurso.

Supresión de los Juzgados de Paz en la provincia

Los Juzgados de Paz en los ayuntamientos de la provincia de Valladolid han sido un tema muy polémico. Desde el Gobierno de España han establecido un plan con el que pretenden sustituir estos juzgados por una oficia de justicia municipal. El portavoz del Grupo Provincial, Agapito Hernández, ha matizado que estos se deben “mantener” ya que “prestan un gran servicio en nuestros pueblos”. Mario De Fuentes, diputado de Vox, se ha unido al alegato señalando al gobierno de Sánchez: “Nuestro entorno rural pagará por un Gobierno al que no le importa ni los pueblos ni su gente. Al presidente de España le da igual todo”.

Por su parte, Ciudadanos no entiende que los Juzgados de Paz se vayan a eliminar de los municipios: “Los jueces de paz favorecen el entendimiento y la buena vecindad. Ofrece un servicio gratuito a los vecinos” y continuaba “va a ser sustituida por una oficina telemática. Digitalización y tecnologías de la información justamente donde no hay servicios de alta velocidad ni cobertura”. Asimismo, ha apuntado: “Otra muestra de que a Sánchez no le importan nuestros pueblos. No es de recibo que se les llene la boca con la despoblación y luego hagan las leyes dejándolos fuera. Hablar es gratis, pero legislar tiene un coste y lo triste es que siempre lo pagamos desde los pueblos de nuestra Comunidad”.

Medidas para evitar que la sequía perjudique al sector agrario

La portavoz del Grupo Provincial Ciudadanos ha pedido adoptar medidas con el fin de evitar que la sequía perjudique al sector agrario de la provincia. Lamenta que las precipitaciones han descendido un 25% con relación al valor normal de este periodo. “La reserva hidráulica no supera el 50%; el sistema del Pisuerga está por debajo del 30%”, informaba Gómez. Francisco Pastor, diputado del Grupo Provincial Socialista, ha definido a Ciudadanos como un partido que llega “siempre tarde y mal”, explicando que “no tiene sentido lo que piden” y que, “por desgracia”, en este aspecto ya está “todo hecho”. Asimismo, ha pedido a la portavoz de Ciudadanos que “retire la moción”.

El PP ha mostrado su apoyo a la proposición por la “enorme subida de los costes de producción en agricultura y ganadería, las pérdidas y la falta de ayudas del Gobierno central” y ha declarado que es el “sector más perjudicado de las ultimas décadas”. Lo cierto es que, lejos de mejorar, están sufriendo grandes pérdidas porque, tal y como informaban desde Toma La Palabra, en el caso de cereales “hay un 40% menos de cosecha que el año anterior. Una situación que puede continuar agravándose con el calor previsto”.

