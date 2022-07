La ONCE lanza un cupón bajo el lema 'Somos Pucelanos' el 7 de agosto

El Grupo Social ONCE presentó su Informe Valor Compartido esta mañana en el Consejo Económico y Social. Aprovechando el acto y la presencia de la concejala de Servicios Social del Ayuntamiento de Valladolid, Rafaela Romero, la organización ha presentado este nuevo cupón.

Bajo el lema 'Somos Pucelanos', se ha hecho entrega a romero de una lámina enmarcada con la imagen del cupón, dentro de la campaña que ONCE dedica a gentilicios curiosos. Se imprimirán 5 millones y medio de estos boletos el 7 de agosto, con el objetivo de que "por toda España esta forma popular en la que se utiliza 'Pucela' para referirse a los habitantes de Valladolid".

Balance de 2021

El Grupo Social ONCE logró en 2021 incorporar a su plantilla un total de 1.221 nuevos trabajadores y trabajadoras, con lo que alcanzó los 71.194 puestos y se afianza como el cuarto mayor empleador no público en España y el mayor empleador mundial de personas con discapacidad.

La Organización cierra así el ejercicio 2021 con un fuerte impulso al empleo de calidad (se firmaron 2.867 contratos indefinidos, 154 en Castilla y León) gracias a la recuperación de la actividad, que le llevó a rozar los datos de ventas anteriores a la pandemia, tanto en la comercialización de su lotería responsable, segura y social como en la actividad de sus empresas Ilunion.

El presidente del Consejo Económico y Social, Enrique Cabero, y el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, han sido los encargados de dar a conocer la labor llevada a cabo por el GSO durante el pasado año 2021, y el avance del presente ejercicio, en un acto que ha tenido lugar en la Sede del CES, y en el que han estado acompañados por la directora territorial de INSERTA, Begoña Grijalvo, y el gerente de ILUNION Facility Services, Juan Carlos Barbado.

Del total de la plantilla, un 58,2% (41.429), son personas con alguna discapacidad, el mayor empleador mundial de estas personas, mientras que se superaron en 2021 las 30.000 mujeres (30.483 exactamente), es decir, un 42,8% del total, ratio dos décimas superior al cierre del ejercicio anterior.

Estas son algunas de las conclusiones del Informe de Valor Compartido del Grupo Social ONCE 2021, en el que su presidente, Miguel Carballeda, destaca que, "Desde ONCE, Fundación ONCE e Ilunion no hemos cejado en nuestro empeño de hacer posibles nuestras ilusiones: consolidar un modelo de juego responsable, seguro y social que permite dar cobertura integral a más de 70.000 personas ciegas; mantener la fortaleza de la Fundación mejor preparada en el mundo para la atención a las personas con discapacidad; y convertir a Ilunion en el mayor conjunto de empresas de carácter social y el que más empleo genera para personas con discapacidad o en riesgo de exclusión".

Las ventas de los productos de lotería de la ONCE en 2021 se elevaron hasta los 2.236 millones de euros, un 0,9% por debajo de 2019 y muy por encima de los 1.615 millones de ventas de 2020 (cifra provocada por la crisis de la pandemia y tres meses sin ventas de cupón en las calles, por primera vez en la historia de la Organización). En Castilla y León, las ventas ascendieron hasta los 74.147.842 euros.

Esta evolución de las ventas demuestra la buena acogida por parte de la ciudadanía del modelo económico y social que representa la ONCE, impulsado en 2021 por 19.000 vendedores y vendedoras, de los que 770 desarrollan su trabajo en esta Comunidad. Además, para ellos se firmaron un total de 951 contratos indefinidos, 47 en CyL, una muestra más del impulso al empleo de calidad.

