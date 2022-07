Veganzones acusa a patronal y sindicatos de anteponer sus intereses a los de empresarios y trabajadores

El consejero de Empleo, Industria y Comercio de la Junta, Mariano Venganzones, acusó hoy a CEOE Castilla y León y a los sindicatos UGT y CCOO de anteponer sus intereses particulares a los de los empresarios y trabajadores.

Veganzones, que realizó estas declaraciones durante una visita realizada esta mañana a la planta de la empresa Toro en Villavaquerín (Valladolid), también desmintió que la Consejería de Empleo se niegue a cualquier tipo de negociación y aseguró que en la reunión del pasado jueves sindicatos y patronal traían su “hoja de ruta” y solo querían hablar de las subvenciones de las que son beneficiarios, advirtiendo que si no se resolvían no estaban dispuestos a hablar de ningún otro tema.

Además, el consejero recalcó que desde la su departamento se intentó desbloquear la reunión para poder debatir sobre políticas de empleo, “pero la única contestación que recibimos es que primero habría que hablar de sus subvenciones”.

“Por parte de la Consejería decimos que sí al Diálogo Social, pero no ultrasubvencionado. En la reunión del pasado jueves, los agentes sociales dejaron claro que se niegan a hablar de los trabajadores si antes no se les garantizan las subvenciones para continuar con su chiringuito opaco. Todos los sueldos y gastos de la Consejería son transparentes. Sin embargo no somos capaces de consultar lo que cobran los secretarios generales de UGT, CCOO o Santiago Aparicio”, afirmó.

A su vez, el consejero también criticó que desde los agentes sociales también se planteó que las subvenciones fueran actualizadas con el IPC y se preguntó si “sindicatos y patronal se representan a ellos mismo o los que dicen que representan”. “En la Consejería de Empleo no se anteponen los intereses particulares de nadie a las políticas de empleo, formación y conciliación”.

Veganzones también destacó que no se ha producido ningún avance en la negociación, ya que los agentes sociales se mantienen en su postura, a la vez que desmintió que no se hayan convocado los planes de empleo. “Todas las afirmaciones que se han vertido en la prensa sobre los planes de empleo son absolutamente falsas”, recalcó, a la vez que explicó que ya se han convocado más de la mitad de los planes de empleo previstos y que el resto se hará durante este mes y septiembre.

Además, el consejero explicó que el montante de las subvenciones que reciben los agentes sociales alcanzan los 20,3 millones de euros, de las partes se utilizan para su propio funcionamiento y otras van destinadas a la formación y la orientación laboral, algo que, según explicó, también se realiza desde el Servicio Público de Empleo, por lo que se ha suprimido las ayudas en caso de duplicidad de los servicios.

Por otra parte, también adelantó que se está estudiando la viabilidad de sacar un nuevo programa de ayuda al empleo local en el último trimestre del año por un importe de 5,5 millones de euros.Por último, Veganzones se refirió a ‘Toro’ como empresa modélica, por apostar por el empleo en el medio rural.

