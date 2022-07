Revientan una estatua del Encuentro Nacional de Escultores en La Cistérniga: “Es lamentable”

Era una estatua que llevaba desde el año 2004. Tras el Encuentro Nacional de Escultores que se celebró ese año en la localidad vallisoletana de La Cistérniga y que, tristemente, ha pasado a mejor vida.

La Policía Local del municipio vallisoletano investiga desde el viernes quién o quiénes fueron los responsables del destrozo de esa obra de arte, como ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Me han comentado que fueron entre cinco o seis chicos y chicas de 16 años, aproximadamente. La escultura cayó al suelo y se desplomó”, confiesa la alcaldesa de La Cistérniga en declaraciones a este periódico.

La regidora afirma que es “una actuación lamentable” de “personas que no respetan nada”. “Esto no es un banco, esto es una obra de arte. No hay otra igual y es irremplazable. Aunque a alguien no le guste hay que respetar”, añade.

La Policía sigue buscando a los autores de unos hechos que no han dejado indiferente a nadie en el pueblo pucelano.

