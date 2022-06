Estos son los cortes de tráfico por el campeonato de España de Ciclismo en Valladolid

La Policía Municipal de Valladolid ha informado de los cortes al tráfico que se van a producir el viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de julio de 2022 con motivo del Campeonato de España de Ciclismo en categorías escolar, cadete y junior.

POLICÍA MUNICIPAL INFORMA

VIERNES 1 DE JULIO: MAÑANA, CATEGORÍA CADETE FEMENINO

Y MASCULINO

SALIDA:

Categoría Cadete femenino, salida a las 9:50 horas. (Llegada prevista 11:45).

Categoría Cadete masculino, salida a las 11:50 horas. (Llegada prevista 13:50).

RECORRIDO:

IDA: Av. Ramón Pradera

Av. Gloria Fuertes

C/ Mieses

C/ P. José Acosta

Salida real Bajo

Ronda oeste.

VUELTA: Desde C/ P. José Acosta

C/ Mieses

Av. Gloria Fuertes

Av. Ramón Pradera (meta a la altura de la Cámara de Comercio).

VIERNES 1 DE JULIO: TARDE, CATEGORÍA INFANTIL FEMENINO Y MASCULINO

CIERRE DEL CIRCUITO PARA MONTAJE A LAS 17:00 HORAS, SALIDA:

Categoría Infantil femenino, salida a las 18:30 horas. (Llegada prevista 18:50).

Categoría Infantil masculino, salida a las 19:40 horas. (Llegada prevista 20:05).

RECORRIDO DEL CIRCUITO URBANO:

Av. Ramón Pradera

Av. Gloria Fuertes

C/ Miesesa la altura de C/ Barbecho giro 180º

Mieses

Av. Gloria Fuertes

Av. Ramón Pradera (a la altura de la Feria de Valladolid, giro 180º) para

iniciar una nueva vuelta meta en la última vuelta en Av. Ramón Pradera (meta a la altura de la

Cámara de Comercio).

SÁBADO 2 DE JULIO: MAÑANA:

Recorrido por el Cerro de las Contiendas.

TARDE:

CATEGORIAS: Infantil femenino y masculino:

Gymkana en el estacionamiento norte del Estadio.

SALIDA: 16:00 horas:

FINAL: 20:00 horas.

RECORRIDO:

Estacionamiento Norte

Av. Mundial 82 (entre Av. Real Valladolid y C/ P. José Acosta).

DOMINGO 3 DE JULIO: CATEGORÍA JUNIOR FEMENINO Y MASCULINO.

CATEGORIA JUNIO FEMENINO

SALIDA:

8:25 horas (Llegada prevista: 10:40-11:00 h.)

CATEGORIA JUNIO MASCULINO

SALIDA:

11:15 HORAS (Llegada prevista: 14:15-14:35 h.)

RECORRIDO:

Salida:

C/ Ramón Pradera

Av. Gloria Fuertes

Pº Isabel la Católica

C/ San Ildefonso

Pº Zorrilla

Pº Filipinos

Pza. Colón

C/ Estación

C/ P. Claret

Pza. Circular

C/ San Isidro

Salida real a la altura de gasolinera Galp.

Llegada:

Desde Zaratán

C/ P. José Acosta

C/ Mieses

Av. Gloria Fuertes

Av. Ramón Pradera (meta a la altura de la Cámara de Comercio).

