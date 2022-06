El rey del ‘simpa’ de Valladolid agrede a un hostelero tras una ruta infructuosa

“Apareció en el bar. Estuvo primero a las 18.30 y luego a las 22.30. Dos veces. A las 18.30 no logró pedir nada porque vino el dueño del Bar La Suerte y nos avisó de que había estado antes en su establecimiento y se había ido sin pagar”, asegura una trabajadora del Bar El Bierzo ubicado en el barrio vallisoletano de Delicias, concretamente en la calle Arca Real.

El rey del ‘simpa’ en Valladolid atacó de nuevo en la tarde de este jueves, 9 de junio, en la ciudad del Pisuerga. D.M.V., de 34 años y que cuenta con 23 antecedentes policiales de diversa naturaleza sigue sumando actuaciones. Los dueños de los diversos bares y los trabajadores de los mismos ya le conocen y rápidamente se avisan, los unos a los otros, para evitar que el susodicho se marche sin pagar.

“Por la noche, a eso de las 22.30, volvió, como si nada. Como si no se acordara de que había estado antes. Preguntó si seguía abierta la cocina y se marchó a otro bar de la zona”, añade la trabajadora del establecimiento en declaraciones a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León.

Tras pasar por el Bar La Suerte (calle Embajadores – Delicias) y por el Bar El Bierzo (calle Arca Real), acabó en el Bar La Bohemia, también ubicado en la calle Arca Real, donde la Policía Nacional tuvo que acabar interviniendo por las acciones del rey del ‘simpa’.

“Llegó sobre las 23.00. Vino a por mí. Me dio un puñetazo en el hombro y venía diciendo que si yo era el alcalde de Las Delicias. Le contesté que sí, que si tenía algún problema, me empujó y me dio un golpe en el brazo”, señala Francisco, el marido de la propietaria del Bar La Bohemia, que fue agredido por el experto en ‘simpas’.

Todo, según sus declaraciones a este periódico, porque “le vio entrar en el Bar Gredos” y “dio el chivatazo al dueño” para que “no sufriera la acción del susodicho”. “Vino la Policía Nacional, le cogieron los datos y se fue, él por un lado, y los agentes por otro”, finaliza Francisco.

Otra acción más de D.M.V. que se fue de ruta infructuosa este jueves por Delicias, pero su cara ya es bien conocida por los dueños de los bares pucelanos.

