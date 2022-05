Terror en los bares vallisoletanos por la presencia de un experto en ‘simpas’: chuletones y cubatas sin pagar un euro

Noticias relacionadas Detenido dos veces en horas tras negarse a pagar de día y de noche en Valladolid

Domingo, 20.00 de la tarde. Un individuo entra en La Taberna Pucelana, establecimiento hostelero ubicado en la calle Esteban García Chico de la ciudad del Pisuerga. En principio, todo normal. Nadie sabía lo que iba a pasar apenas dos horas después.

“Entró y me empezó a contar películas. A algunos clientes les decía que era agricultor, a otros que pintor. Me pidió un gin-tonic y me dijo que quitara los hielos. Después, que le llenara más dicha copa. Le eché otro chorrín más. Se lo bebió y pidió un tinto de verano después”, explica Miguel Ángel, el propietario de La Taberna Pucelana, en declaraciones a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León.

En ese momento, este profesional de la hostelería no sabía que su cliente era D.M.V., de 34 años y que cuenta con 23 antecedentes de diversa naturaleza. El pasado 26 de abril, la Policía Nacional ya detuvo a este individuo en dos ocasiones en apenas horas. La primera, por no pagar la cuenta en un restaurante de la calle Puente Colgante, y la segunda, de noche, en un establecimiento de Las Delicias. Por lo mismo. Fue puesto en libertad posteriormente tras remitirse las diligencias a la autoridad judicial.

“A las 21.30 tenía hambre. Me pidió la carta. Tenía claro que iba a coger lo más caro. Disponíamos de una oferta que se componía de un menú chuletón de 27 euros, para dos personas. 54 euros en total. Una pieza de un kilo y 300 gramos que va acompañado de un entrante de ensalada de frutos secos, más dos postres y una botella de vino entera que se la acabó”, nos cuenta Miguel Ángel.

El propietario confiesa que “se lo comió todo y que le dijo que lo poco que había sobrado se lo pusiera para llevar”. “Le di la cuenta y ahí se complicó todo. Llamamos a la Policía y nos dijo que no era la primera vez que lo hacía. Nosotros no teníamos ni idea”, añade nuestro entrevistado.

Los agentes le detuvieron, en un primer momento, para dejarle en libertad, y el susodicho se fue sin pagar, una vez más, y ya son más de una decena de veces en lo que llevamos de mes.

“Nos ha pasado una vez y esperamos que sea la última. Era un menú de 54 euros más el gin-tonic y el tinto de verano: 63 euros de cuenta que no pagó”, añade Miguel Ángel que asegura, cabreado, que “al final está trabajando todo el día para que alguien se vaya de rositas y sin pagar”.

El propietario añade que “es una pena” que esto ocurra y que “hay miedo entre la hostelería” porque otros establecimientos como “El SIX, La Cárcava o La Alborada”, también han sufrido la acción de este individuo.

