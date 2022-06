Exámenes de EBAU de regalo de cumpleaños

Es un examen que marcará la vida de todos los alumnos que en la mañana de este miércoles, 8 de junio, se agolpaban a las puertas del Aulario de Valladolid para hacer frente a la EBAU en busca de la nota de corte necesaria para estudiar la carrera de sus sueños.

“Tengo un poco de tensión. Se ha estudiado mucho pero hay nervios porque te juegas tu futuro”, ha asegurado Marcos de Diego, un joven de 17 años, vallisoletano, que mañana cumplirá los 18, que estudia en el IES Julián Marías de Parquesol y que esta mañana comenzaba las pruebas de acceso a la universidad.

“Estoy pendiente de la nota de corte. Me gustaría hacer una ingeniería informática pero si no me llega la nota, estudiaría una mecánica”, nos contaba en declaraciones a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León.

Añade, además que “han sido días de bastante tensión tras la graduación” que “Lengua no es de los exámenes que más ha estudiado” pero que “intentará aprobar” y se congratula de no hacer las pruebas con mascarilla.

“No he tenido tiempo de pensar en el futuro. Me gustaría sacar la EBAU y, después, que sea lo que Dios quiera”, ha finalizado Marcos, antes de entrar a ese primer examen.

