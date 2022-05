Emilio Álvarez se moja en la polémica de Noelia Frutos: “La intervención del vicepresidente es una auténtica barbaridad”

“Me parece una auténtica barbaridad la intervención del vicepresidente. Querrá camuflarlo y decir que no lo dijo, pero creo que lo dijo muy claramente. Va en la misma tónica desde que ha empezado porque en la sesión de constitución ya intervino diciendo que no creía en el estado de las autonomías y que su objetivo era que desaparecieran”, ha asegurado el subdelegado del Gobierno en Valladolid, en declaraciones a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León.

Emilio Álvarez se ha referido a la polémica que nació en el pleno de las Cortes del martes, 24 de mayo con las palabras del vicepresidente Juan García-Gallardo a la procuradora socialista Noelia Frutos.

“Al menos hay que agradecerle que sea sincero, que no disimule y que diga lo que piensa. Tras agradecerle la sinceridad es para estar preocupados por lo que puede suponer que personas con este tipo responsabilidad puedan tener capacidad de decisión en la política española, me parece gravísimo”, ha añadido el subdelegado.

Emilio Álvarez ha calificado la intervención del vicepresidente contra Noelia Frutos como “un retroceso” para “volver a principios del siglo XX”.

