Moreno, sobre Gallardo: "Me sorprende el uso del exabrupto como arma política"

El presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juan Manuel Moreno, se ha pronunciado este jueves en relación a la polémica suscitada por las palabras del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, hacia la procuradora socialista con discapacidad Noelia Frutos, a la que aseguró que trataría "como si fuera una persona como todas las demás". "Me sorprende el uso del exabrupto como arma política", ha señalado el dirigente andaluz, en declaraciones a TVE.

Moreno ha asegurado, además, que "no tiene interés" en gobernar con otra fuerza política, en referencia a Vox, y que confía en qeu los andaluces le den la mayoría suficiente "para gobernar en solitario". Sobre posibles alianzas con Vox, el presidente de la Junta de Andalucía ha añadido que tiene "líneas rojas" a la hora de pactar y que estás son lo que marca el Estatuto de la Comunidad sobre la lucha contra la violencia de género y contra el cambio climático, entre otras. "De ahí no me puedo yo mover ni un milímetro", ha zanjado.

Sigue los temas que te interesan